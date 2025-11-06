UPDATE 15:00: Femeia a intrat în stop cardio respirator și se află în stare critică la Spitalul Sfântul Pantelimon, notează News.ro.

În urma incidentului, mai multe linii de transport sunt blocate.

„STB informează că astăzi, 06.11.2025, în jurul orei 11.20, la intersecţia străzii Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD”, anunţă, joi, STB.

STB a mai precizat că liniile de tramvai din zonă – 1, 10, 19, 23, 27, 49 – sunt pentru moment blocate.

Pentru a prelua călătorii, STB a introdus două linii navetă de autobuze: