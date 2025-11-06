UPDATE: Femeia rănită de cablul de la tramvai, în stare critică

Un camion a rupt un cablu de tramvai pe Calea Dudești, iar acesta a lovit o femeie pe trotuar. Tramvaiele din zonă sunt blocate.

De Bianca Dumbraveanu
UPDATE: Femeia rănită de cablul de la tramvai, în stare critică

Un camion a rupt un cablu de tramvai pe Calea Dudești, iar acesta a lovit o femeie pe trotuar. Tramvaiele din zonă sunt blocate.

Idei principale

Un accident grav a avut loc joi, în București, după ce un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor. Cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar.

UPDATE 15:00: Femeia a intrat în stop cardio respirator și se află în stare critică la Spitalul Sfântul Pantelimon, notează News.ro.

În urma incidentului, mai multe linii de transport sunt blocate.

„STB informează că astăzi, 06.11.2025, în jurul orei 11.20, la intersecţia străzii Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD”, anunţă, joi, STB.

STB a mai precizat că liniile de tramvai din zonă – 1, 10, 19, 23, 27, 49 – sunt pentru moment blocate.

Pentru a prelua călătorii, STB a introdus două linii navetă de autobuze:

  • Linia 601 – între terminalul Romprim și intersecția Obor
  • Linia 623 – între terminalul Faur și intersecția străzii Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga.
Distribuie articolul pe:

2 comentarii

Vezi toate comentariile (2)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro