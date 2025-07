Raportul Casei Albe. Cei mai bine plătiți angajați care lucrează fără salariu

Administrația Trump a publicat joi raportul său anual care prezintă salariile angajaților Casei Albe, dezvăluind și oficialii care nu acceptă deloc salarii, theepochtimes.com.

Raportul arată că cea mai mare persoană din Casa Albă este Jacalynne B. Klopp, consilier senior, care câștigă 225.700 de dolari pe an. Ea este urmată de un consilier asociat, Edgar Mkrtchian, care câștigă 203.645 de dolari anual. Aproximativ 33 de angajați seniori ai Casei Albe, inclusiv secretarul de presă Karoline Leavitt, șefa de cabinet Susie Wiles, șeful de frontieră Tom Homan, consilierul comercial Peter Navarro, consilierul Stephen Miller și directorul personalului prezidențial Sergio Gor, câștigă fiecare câte 195.200 de dolari pe an, conform dezvăluirii.

În raport sunt enumerați câțiva oficiali, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, în calitatea sa de consilier pentru securitate națională, care nu sunt plătiți deloc, David Sachs, precum și trimisul special al SUA Steve Witkoff și consilierul principal Paula White, sunt, de asemenea, plătiți cu 0,00 USD fiecare, se mai arată în raport.

Compensația președintelui Donald Trump nu este menționată în declarația de joi privind salariile, și nici cea a vicepreședintelui JD Vance. Schema de salarizare pentru un președinte este prevăzută de legea federală.

Un președinte trebuie să câștige un salariu de bază de 400.000 USD, împreună cu o indemnizație de cheltuieli de 50.000 USD.

În timpul primului său mandat, Trump și-a donat salariul agențiilor guvernamentale.

În luna mai, a indicat că va face același lucru și în timpul celui de-al doilea mandat.

„Fac ceva ce niciun alt președinte nu a mai făcut, ei cred că poate George Washington a făcut-o. Îmi ofer întregul salariu guvernului, înapoi guvernului. Și o fac din nou”, a spus Trump în timpul unui discurs pe 4 mai.

„Este un salariu substanțial. Este vorba de o jumătate de milion de dolari pe an sau 550.000 de dolari pe an, patru ani – câteva milioane de dolari”, a spus el, referindu-se la salariu și la indemnizațiile de cheltuieli. O pagină arhivată a Casei Albe arată că Trump, în primul său an de mandat, și-a donat salariul către inițiative pe care le-a considerat a avea „semnificație națională”, inclusiv către Serviciul Parcurilor Naționale și Departamentul Educației.

În luna mai, Trump a declarat că instituțiile media refuză să acopere donațiile sale salariale.

„Nu am primit niciodată o știre care să spună că l-am dat eu”, a spus el la acea vreme.

„Nimănui nu i-a păsat dacă l-am dat. Garantez că dacă nu l-aș da, ar fi fost o știre importantă.

”Pe parcursul celui de-al doilea mandat, Trump a promis să reducă frauda, ​​risipa și abuzurile din partea guvernului federal, înființând Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) în ianuarie. Acest grup de lucru a fost condus de miliardarul Elon Musk, care a lucrat sub administrația Trump timp de câteva luni înainte de a pleca în termen de 130 de zile, când statutul său de angajat special al guvernului a expirat.

În iunie, Trump a raportat venituri de peste 600 de milioane de dolari din criptomonede, cluburi de golf, licențiere și alte afaceri într-un raport financiar public. Formularul anual de declarare financiară, care a acoperit anul calendaristic 2024, a arătat că avântul său în domeniul criptomonedelor i-a sporit substanțial averea.

De asemenea, a raportat comisioane mari din dezvoltări și venituri din celelalte afaceri ale sale.

Revista Forbes a estimat că averea lui Trump este de aproximativ 5,3 miliarde de dolari începând de joi. Reuters a contribuit la acest raport.