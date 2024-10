Hezbollah a lansat duminică un atac cu dronă asupra localităţii Binyamina din nordul Israelului, în apropiere de Haifa, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Mai mulţi soldaţi au fost răniţi. Patru dintre răniţi sunt în stare critică, iar alţi 19 au suferit răni moderate spre grave, a menţionat serviciul de salvare israelian Magen David Adom.

Atacul a fost revendicat de Hezbollahul pro-iranian, care a precizat într-un comunicat că luptătorii săi au lansat „o escadrilă de drone explozive asupra unei tabere de antrenament a brigăzii Golani din Binyamina, la sud de Haifa”, dedicând atacul liderului său Hassan Nasrallah, ucis pe 27 septembrie într-un raid israelian în apropiere de Beirut.

Gruparea libaneză a prezentat atacul drept o dovadă a capacităţii sale de a lovi Israelul, chiar dacă armata israeliană îşi continuă operaţiunea terestră împotriva sa în sudul Libanului.

Într-o declaraţie făcută la scurt timp după miezul nopţii, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat că circumstanţele incidentului sunt în curs de examinare, deoarece drona nu a reuşit să declanşeze nicio sirenă de avertizare în Israel.

„IDF are control operaţional deplin asupra incidentului”, a susţinut însă Hagari, îndemnând publicul să se abţină de la răspândirea de zvonuri cu privire la atac în timp ce faptele sunt încă în curs de stabilire. „Vom investiga cum un UAV poate pătrunde fără avertisment şi lovi o bază”, a spus el.

Primele informaţii în legătură cu atacul arată că două drone lansate de Hezbollah au intrat în spaţiul aerian israelian dinspre mare, a aflat The Times of Israel. Ambele erau drone „Mirsad”, cunoscute în Iran ca Ababil-T. Modelul este principala dronă sinucigaşă a Hezbollah, iar utilizarea lor nu este unică sau fără precedent.

Ambele drone ar fi fost urmărite de radarele israeliene, iar una a fost doborâtă în largul coastei, la nord de Haifa.

