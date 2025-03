Reacții după disputa Trump-Zelenski

Volodimir Zelenski și Donald Trump s-au confruntat în timpul unei întâlniri la Casa Albă care s-a încheiat dezastruos vineri, provocând o avalanșă de reacții din întreaga lume, relatează Reuters și AFP.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, din Portugalia

‘Rusia este agresorul, iar Ucraina este poporul agresat. Cred că am avut dreptate să ajutăm Ucraina și să sancționăm Rusia acum trei ani și să continuăm să facem acest lucru. Noi, adică Statele Unite ale Americii, europenii, canadienii, japonezii și mulți alții. Și trebuie să le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și să-i respectăm pe cei care luptă de la început. Pentru că ei luptă pentru demnitatea lor, pentru independența lor, pentru copiii lor și pentru securitatea Europei. Sunt lucruri simple, dar e bine să ne amintim de ele în momente ca acestea, asta este tot’.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe X

‘Adevărul este simplu. Rusia a invadat Ucraina. Rusia este agresorul. Ucraina își apără libertatea și pe a noastră. Suntem alături de Ucraina’.

Premierul spaniol Pedro Sanchez pe X

‘Ucraina, Spania este alături de tine’.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, pe X

‘Dragă @ZelenskyyUa, dragi prieteni ucraineni, nu sunteți singuri’

Premierul Norvegiei, Jonas Gahr

‘Ceea ce am văzut astăzi de la Casa Albă este grav și descurajant. Ucraina are în continuare nevoie de sprijinul SUA, iar securitatea și viitorul Ucrainei sunt importante și pentru SUA, și pentru Europa. Președintele Volodimir Zelenski are un sprijin puternic în Ucraina, un sprijin larg în Europa și și-a condus poporul într-o perioadă foarte dificilă și brutală, sub atacul Rusiei. Faptul că Trump îl acuză pe Zelenski că se joacă cu Al Treilea Război Mondial este profund nerezonabil și este o declarație de care mă distanțez. Norvegia este alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate. Sperăm că administrația Trump înțelege, de asemenea, importanța unei păci juste și durabile în Ucraina’.

Viceprim-ministrul italian Matteo Salvini, liderul partidului Liga, de extrema dreapta, pe X

‘Vizați PACEA, opriți acest război! Haideți @realDonaldTrump’

Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, pe rețelele de socializare X și Bluesky

‘Germania și aliații noștri europeni sunt uniți alături de Ucraina și împotriva agresiunii ruse. Ucraina poate conta pe sprijinul neclintit al Germaniei, al Europei și nu numai’.

Ministrul eston de externe, Margus Tsahkna, pe X

‘Singurul obstacol în calea păcii este decizia lui Putin (președintele rus Vladimir) de a-și continua războiul de agresiune. Dacă Rusia încetează să lupte, nu va exista niciun război. Dacă Ucraina încetează să lupte, nu va mai exista Ucraina. Sprijinul Estoniei pentru Ucraina rămâne neclintit. Este timpul ca Europa să se implice’.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului rus de Securitate, Pe Telegram

‘Pentru prima dată, Trump i-a spus clovnului drogat adevărul în față: regimul de la Kiev se joacă cu al Treilea Război Mondial. Iar porcul nerecunoscător a primit o palmă puternică de la proprietarii cotețului. Acest lucru este util. Dar nu este suficient – trebuie să oprim ajutorul militar pentru mașinăria nazistă’.AGERPRES/(AS – redactor: Mariana Ionescu, editor online: Andreea Preda)