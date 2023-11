Reacții la prima victorie împotriva lui Iohannis

Stimate domnule Nistorescu,

Am citit articolul dvs. din Cotidianul.ro privind procesele intentate de Forul Democrat al Germanilor din România. După convingere mea, sentințele date sunt politice.

Când „cel mai mare și mai tare” din România nu putea fi atins „nici cu o floare”, justiția – „imaculata” și „imparțiala” justiție românească – neputând contesta valoarea științifică a articolului meu, întemeiat pe documente, a decis să fiu pedepsit pentru ca am „atins onoarea” instituției în fruntea căreia s-a aflat personajul.

Această justiție nu a luat act de distrugerea economiei naționale, de încălcarea legilor, chiar și a Constituției – inclusiv de lideri politici, dar a fost foarte atentă la un articol de ziar, scris de un istoric.

Ca urmare, am fost amendat și a trebuit sa platesc 6.000 lei FDGR, plus 2.000 lei cheltuieli de judecată și 2.000 lei pentru „discriminarea minorității germane”.

Acum, când mandatul actualului se apropie de sfarșit, „independenta” justiție se dezice de unele hotărâri luate spre a-i face pe plac, pregătind terenul pentru a se pune în slujba succesorului – care să-i mențină salariile și pensiile „cuvenite”.

Vă felicit pentru tenacitatea și tăria nervoasă de care ați dat dovadă, obținând un meritat succes în confruntarea cu cei care folosesc apartenența la o instituție fundamentală a statului pentru propriile lor interese.

Aceștia merită să fie prezentați opiniei publice așa cum merită să fie cunoscuți.

Înca o dată, felicitări!

Ioan Scurtu

Stimate Domnule Nistorescu,

Pentru că Tribunalul mă obliga să nu mai încalc drepturile patrimoniale ale reclamantului [Forumul Democrat al Germanilor din România], voi prezenta trei documente aflate la dosar.

I

Către

Judecătoria Sectorului 6,

str. Știrbei Vodă nr. 115

ÎNTÂMPINARE

Forumul Democrat al Germanilor din România a adresat o „cerere de dare în judecată” a subsemnatului pentru articolul „Schimbarea la faţă a Grupului Etnic German din România”, publicat în ziarul „Cotidianul” din 15. 02. 2017.

În acel articol, m-am referit la înfiinţarea Grupul Etnic German din România, prin decretul-lege din 21 noiembrie 1940 semnat de generalul Ion Antonescu, conducătorul statului român şi de Mihai Antonescu, ministrul de Justiţie, şi la faptul ca acesta avea la bază ideologia naţional-socialistă. În decret, se menţiona în chip expres: „Reprezentantul voinţei naţionale a Grupului Etnic German din România este Partidul Muncitoresc Naţional-Socialist German”.

După trecerea României de partea Coaliţiei antihitleriste la 23 august 1944, Grupul Etnic German din România a fost desfiinţat prin decret regal, conform Convenţiei de armistiţiu din 12 septembrie 1944 semnată de România cu SUA, Marea Britanie şi URSS.

A considera, după 1989, că Forumul Democrat al Germanilor din România este continuatorul Grupului Etnic German – adică al unei organizaţii hitleriste – constituie un act grav, asupra căruia am atras atenţia în articolul citat.

Înseamnă, pur şi simplu, că Grupul Etnic German din România „s-a schimbat la faţă”, în loc sa fie repudiat de Forumul Democrat al Germanilor din România, aşa cum ar fi normal într-un stat democratic.

Faptul că FDGR apreciază că am făcut aserţiuni „mincinoase, defăimătoare şi denigratoare” la adresa sa nu are nici o legătura cu realitatea, iar chemarea mea în judecată este lipsită de temei.

Mai curând, aş putea eu să-i chem în judecată pe cei care mă calomniază. Ţin să subliniez că istoria nu poate fi ocultată şi nici interpretată în conformitate cu anumite interese.

Articolul scris de mine se bazează pe documente, câteva dintre acestea fiind prezentate, în copie, la aceasta întâmpinare.

Ca urmare, solicit să nu se dea curs cererii formulate de FDGR la adresa mea.

Prof. univ dr. Ioan Scurtu

II. Răspuns la întâmpinare

* Acuzatorul a deturnat esenţa articolului din ziarul „Cotidianul” care se referea la GEGR, căutând să acrediteze ideea că ar fi vorba despre FDGR.

În întâmpinare, am citat date concrete – număr de rânduri şi de menţionări a celor două organizaţii – care arată limpede că este vorba despre un articol de istorie şi nu de unul de politică curentă.

* Pentru a-şi susţine punctele de vedere, acuzatorul a recurs la folosirea unor calificative – „rea credinţă”, „mod tendenţios”, „denigrator”, „defăimtor”, „fapte ilicite”, „de-a dreptul mincinoase”, „alegaţii” etc – jignitoare pentru un istoric, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

* Acuzatorul atribuie autorului afirmaţia că FDGR ar fi „continuatorul ideologic” al GEGR.

În realitate, în respectivul articol nu există cuvântul „ideologie” cu referire la FDGR, astfel că întreaga construcţie pe baza căreia se aduc învinuiri autorului este falsă.

* Se afirmă că titlul articolului ar fi fost inspirat din cartea lui Emil Cioran care ar fi fost legionar.

Este o apreciere falsă, lansată de politrucii comunişti pentru a-l denigra pe marele filosof român, stabilit în Franţa.

Cartea citată se referă la modul cum vedea Cioran evoluţia a României după Marea Unire şi nu are nici o legătură cu Mişcarea Legionară sau cu C.Z. Codreanu.

* Acuzatorul a construit o altă o premisă falsă, potrivit careia autorul articolului ar fi susţinut că Forumul Democrat al Germanilor din România „se declară continuatorul unei organizaţii hitleriste”.

Ca urmare a dezvoltat o întreagă argumentaţie privind înfiinţarea, statutul şi activitatea FDGR.

O asemenea afirmaţie nu există în articolul respectiv. Autorul a citat din hotărârea judecătorească potrivit căreia aceasta constată „calitate de succesor în drepturi al reclamantului faţă de Grupul Etnic German”.

* Autorul s-a referit la această „decizie stupefiantă”, exprimându-şi speranţa că ea va fi anulată „pentru a nu lăsa să planeze asupra ţării noastre acuzaţia că a contribuit la reabilitarea unei organizaţii naţional-socialiste”.

* În scrierile sale, orice istoric are dreptul si datoria profesinală să exprime o atitudine critică faţă de toate deciziile şi actele sociale, indiferent de natura lor.

Acuzatorul dă o interpretare politicianisată, cu rea intenţie, articolului său, amintind de anii când scrierea istoriei era dirijată de Mihail Roller.

* Pentru a şi susţine punctele de vedere, acuzatorul a recurs la calificative – „rea credinţă”, „mod tendenţios”, „denigrator”, „defăimtor”, „fapte ilicite”, „de-a dreptul mincinoase”, „alegaţii” etc – jignitoare pentru un istoric, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

* Acuzatorul pune în seama autorului articolului unele emisiuni TV şi articole de presă, ca şi cum ar fi stat în putinţa sa dirijarea mass-media pentru a nu fi afectată „imaginea FDGR”

* Apelul la diverse acte juridice internaţionale nu poate eluda faptul că trimiterea unui istoric în judecată pentru un articol care face parte din domeniul specialităţii sale este un act incompatibil cu regimul democratic existent în România.

III. Am preluat de pe internet sentința, din care rezultă limpede că nu am fost condamnat pentru vreo infracțiune, ci pentru ca am afectat imaginea şi prestigiul respectivei organizații.

” Data: 2017-12-15

Ora: 12:30

Complet: 24-C

Soluție: Admite în parte cererea Pronuntata in data de 2017-12-15

Soluția pe scurt: Admite în parte cererea formulată de reclamantul FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în judeţul Sibiu, (…) în contradictoriu cu paratul SCURTU IOAN, cu domiciliul în Bucureşti, sect. 6, (…). Constată încălcarea de către pârât a drepturilor nepatrimoniale ale reclamantului la imagine şi prestigiu, prin formularea, acreditarea şi răspândirea în mass-media a unor afirmaţii şi acuzaţii denigratoare/defăimătoare prin publicarea articolului ,,Schimbarea la faţă a Grupului Etnic German din Romania” în ziarul Cotidianul din 15.02.2017 şi pe blogul personal al paratului http://ioanscurtu.ro/schimbarea-la-fata-a-grupului-etnic-german-din-Romania/. Obligă pârâtul la încetarea încălcărilor drepturilor nepatrimoniale anterior arătate ale reclamantului. Obligă pârâtul să îndepărteze din mediul virtual, respectiv de pe blogul său, articolul ,,Schimbarea la faţă a Grupului Etnic German din Romania” şi interzice pe viitor pârâtului să facă afirmaţii care aduc atingere drepturilor nepatrimoniale anterior arătate ale reclamantului. Obligă pârâtul să publice în ziarul Cotidianul, pe cheltuiala paratului, într-un singur număr, dispozitivul acestei hotărâri. Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 6000 lei cu titlu de daune morale. Cu drept de a formula cerere de apel, care se depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.12.2017″.

În logica acestui complet de judecată, pot sa ma aștept ca strănepoții lui Iuliu Maniu să mă dea în judecată deoarece în monografia pe care am publicat-o am scris că în august 1929, în timpul guvernului său, armata a intervenit în forță împotriva greviștilor din Valea Jiului, omorând mai mulți mineri.

*