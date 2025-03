Reforma programei școlare. Comisia Europeană intervine în România și Bulgaria

Comisia Europeană apreciază că România și Bulgaria ar fi incapabile să repare pe cont propriu neajunsurile sistemelor public de educație.

„În ultimii 10 ani, am făcut multe eforturi să reformăm programa, dar se pare că de câteva ori am îmbunătățit ceva, am stricat ceva care funcționa anterior”, a spus Natalia Miteva, consilierul Ministrului Educației și Științelor din Bulgaria, potrivit .

Comisiei Europene au trasat obiective concrete pentru România

Se dorește creșterea ratei de cuprindere a copiilor mici în creșe și grădinițe, ceea ce în Bulgaria se întâmplă deja.

Peste 5 ani, cel mult 15% dintre elevi ar trebui să fie la nivel mediocru, iar cel puțin 60% să fie la nivel mediu de performanță.

Profesorii ar trebui să treacă periodic prin cursuri de calificare, urmate de o evaluare.

O nouă reformă a programei școlare, pentru fiecare nivel de studiu. Schimbările care vor fi aduse programei presupun simplificarea celor mai stufoase capitole.