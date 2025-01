Regele Elvis ar fi împlinit 90 de ani

Cunoscut drept Regele Rock ‘n’ Roll-ului sau simplu, The King, Elvis Aaron Presley a venit pe lume la 8 ianuarie 1935 în Tupelo, Mississippi.

Prima apariție pe scenă a avut loc la vârsta de doar 10 ani la un concurs de tinere talente . Atunci, primește în dar și prima chitară, părinții neputându-și permite bicicleta mult dorită de fiu. În 1948, cu ocazia serbării de final a anului școlar, micul Elvis cânta la chitară și voce piesa Leaf on a Tree (O frunză într-un copac).

Nu după mult timp se mută în nordul orașului Memphis, în încercarea părinților săi de a-și croi o viață mai bună. Aici muncește în diferite locuri pentru a sprijinii financiar familia, în paralel urmând liceul și continuând să cânte la chitară.

După absolvirea liceului, muncește în diferite fabrici din oraș, iar în 1953 înregistrează primul demo la Memphis Recording Service (mai târziu cunoscut sub numele de Sun Studio) contra sumei de patru dolari. Acesta conține piesele My Happiness (Bucuria mea) și That’s When Your Heartaches Begin (Atunci încep durerile tale de inimă) și este făcut cadou mamei sale.

La începutul anului 1954, înregistrează un al doilea demo la același studio, iar în vară la sugestia patronului – Sam Phillips – înregistrează o serie de cinci single-uri printre care și celebrul That’s All Right alături de Scotty Moore (chitară) și Bill Black (bas). Aici îl întâlnește pe Tom Parker (care se autointitula „Colonelul”), promotor și manager cu care în 1955 va semna un contract.

În noiembrie 1955, Elvis semnează cu RCA Records, Colonel Parker negociind vânzarea tuturor înregistrărilor făcute la Sun Studio de către interpret contra imensei (în acele vremuri) sume de 40.000 de dolari plus un bonus de 5.000 de dolari pentru Presley. Cele cinci single-uri au fost relansate de către RCA, Elvis devenind cel mai mediatizat nou interpret din industria muzicală. Pe 10 ianuarie 1956, Elvis participa la o sesiune de înregistrări în studioul RCA din Nashville alături de grupul back in vocals Jordanaires, unde printre alte piese va înregistra și Heartbreak Hotel

Single-ul Heartbreak Hotel / I Was The One este promovat de RCA și a fost vândut în peste 300.000 de exemplare numai în primele trei săptămâni, fiind și primul single al lui Elvis ce va înregistra vânzări de peste un milion de exemplare, aducându-i interpretului primul disc de aur.

28 ianuarie 1956 este momentul primei sale apariții într-o emisiune de televiziune „Stage Show” la CBS. Tot în acest an îi apare și primul album intitulat Elvis Presley, care a ajuns foarte repede pe prima poziție în Billboard 200 și a rămas acolo timp de zece săptămâni.

În noiembrie 1959, o cunoaște pe Priscilla Ann Beaulieu, fată vitregă a căpitanului Joseph Beaulieu, cea care îi va deveni mai târziu soție. La începutul lui martie 1960, este lăsat la vatră și începe să lucreze la noul album, întitulat Elvis is Back („Elvis s-a întors”). Începe filmările la G.I. Blues, iar mai târziu la Flaming Star și Wild in the Country.

Viața lui Elvis a fost un șir nesfârșit de concerte și turnee, apariții la emisiuni de televiziune, înregistrări de albume, atât de studio, cât și în direct, și de single-uri. În iunie 1972, stabilește un record de audiență, reușind să susțină 4 spectacole consecutive sold-out la celebra arenă Madison Square Garden. În ianuarie 1973, în premieră, este transmis prin satelit, spectacolul „Aloha” from Hawaii, fiind vizionat în direct în 36 de țări de pe toate continentele, audiența estimată fiind de 1,5 miliarde telespectatori. Singurul lucru notabil este divorțul de Priscilla în octombrie 1973, care s-a mutat după scurt timp din reședința de la Graceland împreună cu fiica lor, Lisa Marie.

Stresul turneelor și lipsa de odihnă încep să-și spună cuvântul, Elvis având nevoie de mai multe spitalizări. Tot în această perioadă începe să ia diverse pastile energizante și tot felul de alte droguri. Pe 16 august 1977, întors la Graceland, Elvis pregătește ultimele detalii în legătură cu spectacolul ce avea să-l susțină în Portland (Maine) a doua zi și apoi se retrage pentru a se odihni. Este găsit mort a doua zi dimineața în urma unui infarct miocardic. Vestea se răspândește cu rapiditate, întreaga lume fiind în stare de șoc.

Un lucru mai puțin cunoscut despre omul Elvis este acela că avea obiceiul de a dărui mașini Cadillac, bani și bijuterii, de multe ori sub impulsul momentului. Pe lângă concertele de caritate pe care le dădea periodic, mai avea obiceiul de a-i întreține pe cei din jurul lui: prieteni, familie, chiar și oameni străini, plătindu-le facturile și datoriile, spitalizările, cumpărându-le case sau întreținându-le familiile. Mulți ani de zile acesta a dăruit mai mult de o mie de dolari pe an fiecăruia dintre chitariștii care locuiau în Memphis.