La începutul acestei luni, Comitetul Internațional Olimpic a deschis provizoriu calea pentru revenirea țării la Jocuri prin reinstaurarea Comitetului Olimpic Rus, care fusese anterior suspendat. „Viva! Rațiunea a învins!”, a scris purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova , drept reacție, potrivit POLITICO.

Comitetul Național Olimpic al Ucrainei a depus miercuri un apel la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, sperând să anuleze decizia pe motiv că aceasta „contravine prevederilor Cartei Olimpice”. Însă, în timp ce Rusia își trâmbița marea victorie diplomatică, iar CIO atragea furia internațională pentru decizia sa, ceea ce Moscova a acceptat în tăcere pentru a-și obține victoria a atras mult mai puțină atenție — o renunțare discretă la ceea ce Moscova susține a fi „teritoriu suveran”.

În spatele schimbării de poziție a CIO s-a aflat confirmarea că din Comitetul Olimpic Rus „nu mai fac parte ca membre organizații sportive regionale din teritorii aflate sub jurisdicția Comitetului Național Olimpic al Ucrainei” — adică Donețk, Lugansk, Zaporijea și Herson.

Aceste patru teritorii de o mare importanță economică, industrială și istorică pentru președintele Putin au reprezentat un punct sensibil major în încheierea războiului de când Rusia le-a anexat în 2022, sfidând dreptul internațional. Iar această concesie făcută pe scena globală se transformă acum într-un scandal politic intern, atrăgând criticile comentatorilor pro-război influenți din țară, care o văd ca pe o trădare a pretențiilor teritoriale ale Kremlinului.

„Comitetul Olimpic Rus a cedat o parte din teritoriul țării doar pentru a trăi pe picior mare la Jocurile Olimpice”, a scris celebrul jurnalist pro-război Dmitri Steșin — doar una dintre numeroasele voci nemulțumite.

„Sabotaj la nivel de stat”

Aceasta nu este prima ciocnire între ambițiile sportive internaționale ale Kremlinului și blogerii săi militari influenți.

Lansarea încercărilor Rusiei de a-și trimite sportivii la Jocurile Olimpice din 2024 sub statut neutru — o restricție impusă de CIO după 2023 — stârnise un val similar de reacții adverse, comentatorii pro-război din țară acuzând autoritățile de „trădarea intereselor naționale”.

Însă Moscova a tratat sportul ca pe un instrument crucial de prestigiu statal și soft power timp de decenii, făcând din revenirea deplină a Rusiei în competițiile internaționale o prioritate politică majoră, a declarat fostul campion ucrainean la lupte greco-romane Fevzi Mamutov, care a părăsit Crimeea după anexarea acesteia în 2014.

„Încă de la succesele sportive ale URSS”, a declarat el pentru POLITICO, „medaliile, steagurile și imnul au fost puternic integrate în propaganda de stat rusă”.

Cu toate acestea, participarea la Jocurile Olimpice cere Rusiei să facă compromisuri în fața organizațiilor internaționale, în timp ce propaganda de stat a cultivat un număr tot mai mare de influenceri ultra-patrioți, care au devenit „parte din infrastructura patriotică a regimului” și nu vor tolera ca astfel de concesii să aibă loc.

„Așa poate arăta sabotajul și subversiunea la nivel de stat — mai ales având în vedere circumstanțele actuale: declarația președintelui nostru și a secretarului său de presă, Kievul arzând două zile la rând, dronele inamice zburând deasupra Omskului. Acesta este un act de colaborare cu inamicul și subversiune antistatală. Nu este Comitetul Olimpic Rus, ci un Comitet de trădători”, a scris popularul canal pro-război de Telegram InfoWar.

Ministrul rus al Sportului, principala țintă a criticilor

Ministrul rus al Sportului, Mihail Degtiariov, care a condus negocierile cu CIO, a devenit o țintă principală, mulți învinovățindu-l pentru „eșecul diplomatic”.

„Deci, Comitetul Olimpic Rus a confirmat în scris refuzul de a susține sportul în Donețk, Lugansk și Crimeea? Atunci care mai este punctul ‘victoriei’ atât de lăudate a tovarășului Degtiariov?”, a întrebat blogerul militar Dmitri Konanîhin pe canalul său de Telegram. „A cui este Crimeea, Degtiariov?”, a fost ecoul popularului canal pro-război de Telegram „Verum Regnum”.

Degtiariov a abordat valul de nemulțumire săptămâna trecută, spunând că COR dizolvase deja toate consiliile olimpice regionale încă din 2024 — deci nu s-a schimbat nimic de fapt. Însă reacțiile dure sugerează contrariul și reflectă importanța simbolică a teritoriilor ocupate pentru discursul de război al Rusiei.

„Oamenii care trăiesc în Lugansk și Donețk, Herson și Zaporijea devin cetățenii noștri. Pentru totdeauna”, spunea Putin la conferința de presă ce marca anexarea acestor teritorii în 2022. „Iar Rusia nu îi va trăda.”

Pentru unii, exact acest lucru l-a făcut compromisul olimpic al lui Putin.