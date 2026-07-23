Republica Moldova, avertisment dur pentru cetățenii care doresc să viziteze Rusia

„Domnul Tofan a venit pentru trei ani”; Perciun explică de ce PAS a ales din nou un premier din afara partidului

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, susține că PAS a ales din nou un prim-ministru din afara partidului în urma unor discuții interne și pe baza lecțiilor învățate din experiența Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Secretele Puterii”.

Potrivit ministrului, experiența lui Vasile Tofan în mediul de afaceri și apropierea sa de echipa PAS au cântărit în desemnarea acestuia. Perciun afirmă că noul premier a discutat timp de câteva ore cu fracțiunea parlamentară înainte ca aceasta să-i susțină candidatura. Totodată, ministrul spune că Tofan a venit în fruntea Executivului pentru un mandat de trei ani. Oficialul s-a declarat convins că actualul Guvern va fi unul funcțional.

Întrebat de ce PAS a decis, pentru a doua oară consecutiv, să desemneze un premier din afara partidului, Dan Perciun a spus că alegerea a fost discutată atât în interiorul formațiunii, cât și cu fracțiunea parlamentară, iar profilul lui Vasile Tofan a corespuns obiectivelor stabilite pentru următoarea perioadă.

Tofan cere măsuri urgente împotriva abuzurilor salariale din sectorul public: „Nu putem spune oamenilor să strângă cureaua, în timp ce noi tolerăm abuzarea sistemului”

Prim-ministrul Vasile Tofan a cerut elaborarea, până la 31 iulie, a unui set de măsuri pentru eliminarea abuzurilor din sistemul de salarizare publică

Soluțiile ar putea include plafonarea unor plăți, eliminarea anumitor sporuri și alte intervenții aplicabile până la adoptarea unei noi legi a salarizării, relatează Cotidianul.md.

Solicitarea a fost făcută miercuri, 22 iulie, în debutul primei ședințe a Guvernului Tofan, la o zi după ce noul Cabinet a primit votul de încredere al Parlamentului.

Premierul a declarat că nemulțumirea cetățenilor este justificată, în condițiile în care Republica Moldova nu dispune de suficiente resurse pentru a tolera plăți nejustificate în sistemul public.

„Lumea se așteaptă să avem un răspuns acolo, ca și Cabinet. Revolta, eu cred, este de înțeles. Eu tot trebuie să recunosc: sunt revoltat, pentru că nu suntem un stat bogat, nu avem exces de resurse ca să tolerăm abuzuri în acest domeniu.

Nu cred că ședința aceasta este un loc unde să ne ventilăm frustrările. Nu pentru asta ridic subiectul. Îl ridic ca să rog să intervenim pe acest subiect”, a declarat Vasile Tofan.

Falsuri și narațiuni pro-Kremlin în Parlament, la votul pentru Guvernul Tofan. Cum au manipulat deputații din opoziție subiectele despre Găgăuzia, Nistru și apărarea R. Moldova

Ședința în care Parlamentul a învestit Guvernul Tofan cu voturile celor 53 de deputați PAS a fost însoțită de o serie de afirmații false și manipulative lansate de la tribuna Parlamentului, relatează Zdg.md. De la acuzații că autoritățile „atacă” autonomia găgăuză până la încercări de a pune pe seama Ucrainei problemele de pe Nistru sau de a sugera că Uniunea Europeană finanțează „militarizarea” și serviciul militar obligatoriu, mai mulți deputați ai opoziției au reluat narațiunile promovate de propaganda Kremlinului. ZdG a verificat declarațiile și explică ce arată faptele.

Alexandr Verșinin: Ucraina, hidrocentralele și Nistrul

Deputatul Alexandr Verșinin, membru al fracțiunii „Democrația Acasă”, partid condus de Vasile Costiuc, a afirmat că Ucraina, prin hidrocentralele de pe Nistru, ar crea „catastrofă ecologică”, sugerând că aceasta este principala cauză a problemelor de pe râu. „Cum pot să am încredere într-un ministru al Mediului care deja de vreo trei zile se bate cu primarul general referitor la nivelul apei din Nistru? Și nici primarul, și nici ministrul Mediului nu are nicio atribuție cu nivelul Nistrului. Spuneți dumneavoastră, domnule Tofan, mai ales că sunteți prieten cu președintele Ucrainei și poate o să-l întrebați: ce facem noi cu acele trei hidrocentrale și chiar și cu a patra, care e la Dubăsari, dar tot ucrainenii o controlează? Ce facem noi cu barajele? Pentru că asta este cea mai mare problemă dacă vorbim de apă. Ei ne creează și situații reale în ecologie, catastrofă ecologică, și nivelul apei scade”, a afirmat Verșinin.

Afirmația reia o narațiune promovată constant de propaganda Kremlinului: atribuirea responsabilității pentru problemele de pe Nistru Ucrainei și minimalizarea rolului Rusiei.

Avertisment de călătorie în Rusia: MAE le recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite deplasările neesențiale

Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă, pe fondul riscurilor sporite de securitate și al înmulțirii incidentelor care îi vizează pe străini, inclusiv pe moldoveni. Ministerul Afacerilor Externe avertizează că la frontieră pot avea loc controale extinse, iar în unele cazuri intrarea în Rusia poate fi refuzată fără explicații suficiente, relatează jurnal.md.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă, de asemenea, analizarea cu maximă atenție a necesității tranzitării teritoriului Federației Ruse și al Republicii Belarus.

Potrivit instituției, la punctele de trecere a frontierei pot avea loc verificări și interogatorii extinse, reținerea temporară a documentelor de călătorie, examinarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice, prelevarea datelor biometrice, precum și refuzul intrării în Federația Rusă fără explicații suficiente.

MAE avertizează și asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate ori interpretate extensiv de autoritățile ruse. În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate.

Totodată, instituția atenționează că persoanele aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate pot fi supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Riscul este mai ridicat pentru cei care dețin și cetățenia rusă sau sunt considerați cetățeni ruși în baza legislației locale.

Gaz mai scump cu aproape 6 lei? Vasile Tofan: „Nu jucăm la casino cu banii publici”

Gazul s-ar putea scumpi cu aproape 6 lei. ANRE propune un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. Premierul Vasile Tofan spune că Republica Moldova este nevoită să cumpere gaz de pe piețele internaționale și nu poate aștepta o eventuală ieftinire, pentru că „nu jucăm la casino cu banii publici”. În același timp, Guvernul va căuta bani pentru compensații, care ar urma să fie acordate în special familiilor vulnerabile, relatează TV8.md.

Dacă noul preț va fi aprobat, consumatorii casnici vor achita cu 5 lei și 88 de bani mai mult pentru fiecare metru cub de gaze naturale. Majorarea ar fi de aproximativ 41%.

Propunerea ANRE vine după ce Energocom a solicitat un tarif și mai mare. Compania a cerut ca prețul pentru consumatorii conectați la rețelele de joasă presiune să ajungă la 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus.

Energocom și-a motivat solicitarea prin creșterea semnificativă a costurilor de achiziție a gazelor naturale.

Pe Agendă cu Oazu Nantoi: Ce spune consilierul lui Munteanu despre planurile lui Tofan

Un veteran al politicii moldovene, Oazu Nantoi, spune că noul premier Vasile Tofan are o viziune pentru R. Moldova, spre deosebire de alții, și trebuie lăsat „să se manifeste”. Fost deputat PAS, Nantoi tocmai și-a pierdut postul la guvern, unde l-a consiliat pe fostul premier Alexandru Munteanu, relatează Europa Liberă.

Vorbind podcastului Pe Agendă la o zi după ce cabinetul Tofan a primit votul de încredere din partea majorității parlamentare PAS, Nantoi a spus că cele nouă ore de dezbateri din parlament l-au convins că noul premier „își dă seama de complexitatea problemelor în R. Moldova și are viziune despre cum să fie rezolvate”.

Antreprenor în vârstă de 44 de ani, Tofan a spus la votul de învestitură din 21 iulie că prioritatea guvernului său va fi să readucă încrederea și energia în economie, promițând că va lua chiar în primele 100 de zile de mandat decizii care să arate oamenilor că „merită să muncească și să investească aici” pentru că „nu acceptă ideea că Moldova este condamnată la stagnare și eșec”.

După Oazu Nantoi, în afară de viziune, noul premier mai are „determinarea și competența” necesare pentru a putea să „injecteze optimism în societatea noastră”, e drept, „în parteneriat cu parlamentul și cu președinția”.

Sergiu Tofilat, despre noul premier: Când nu ai afiliere politică, nu ai nici costuri politice, nu te preocupi de imagine personală. Ai în prim-plan obiectivul să dezvolți țara. Eu consider că e un avantaj

Unul din avantajele pe care le are noul premier Vasile Tofan, pe lângă faptul că știe domeniul economic din perspectiva unui om de afaceri, este acela că nu este politician și nu se gândește la costurile politice ale măsurilor pe care urmează să le ia, consideră analistul Sergiu Tofilat, economist, expert în domeniul energetic, relatează Radio Chișinău.

„Rămâne să vedem în ce măsură planurile și obiectivele domnului Tofan vor putea fi realizate și în ce măsură va beneficia de susținerea politică a PAS-ului. Pentru că dacă persoane din anturajul PAS vor continua să facă aceleași gafe și aceleași decizii nechibzuite și să beneficieze de pârghiile administrative, eu cred că domnul Tofan nu le va tolera”.

Sergiu Tofilat consideră că faptul că noul premier nu are experiență politică are și dezavantaje, dar și avantaje. „Un dezavantaj, probabil, este lipsa experienței despre modul cum funcționează aparatul birocratic și care este tot procesul decizional și cum anumite persoane rău intenționate pot bloca, compromite, sabota, promovarea unor inițiative. Dar asta cred că vine cu timpul, nu e ceva ieșit din comun, pentru că nimeni, până la urmă, nu s-a născut învățat și experimentat și nu le cunoaște pe toate.

Locuitori din Rîbnița, despre „cetățenia lui Putin”: „Nu am nevoie de cetățenia lor, eu nici nu vreau să-i aud”

La Rîbnița, decretul semnat de Vladimir Putin prin care simplifică obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene este privit diferit. „Eu primesc pensie rusească”, spune un locuitor de 79 de ani din Rîbnița, care salută simplificarea procedurii pentru obținerea cetățeniei ruse. „Eu nu am nevoie, eu nici nu vreau să-i aud”, spune un alt localnic, care refuză pașaportul rus. Între aceste două poziții se află realitatea unei regiuni în care mulți locuitori dețin mai multe acte de identitate, iar noul decret al Moscovei trezește atât speranțe economice, cât și temeri legate de război, relatează zdg.md

ZdG a trecut Nistrul și a analizat cum este perceput la Rîbnița decretul lui Vladimir Putin care simplifică obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat pe 15 mai un decret care simplifică procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene. Potrivit documentului, cetățenii străini și apatrizii cu vârsta de peste 18 ani care locuiesc permanent în regiune sunt scutiți de mai multe condiții aplicate în mod obișnuit solicitanților cetățeniei ruse. Printre acestea se numără obligația de a avea domiciliul permanent în Rusia timp de cinci ani, de a demonstra cunoașterea limbii ruse și de a susține examene privind istoria și legislația F. Ruse.

Potrivit celor mai recente date prezentate de pretinsul minister de externe de la Tiraspol, în doar o lună de la decretul semnat de Putin, aproximativ 50 de mii de locuitori ai regiunii transnistrene ar fi depus cereri pentru obținerea cetățeniei ruse în regim simplificat.

Curtea de Apel a dispus dizolvarea a patru formațiuni considerate succesoare ale fostului partid „Șor”

Curtea de Apel Centru a dispus dizolvarea partidelor „Șansă”, „Renaștere”, „Victorie” și „Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei”, constatând că acestea sunt succesoare ale Partidului „Șor”, declarat neconstituțional în 2023. Instanța s-a pronunțat după examinarea cererilor depuse de Ministerul Justiției, transmite IPN.

În alte dosare, Curtea de Apel a dispus limitarea activității Partidului FASM și a Partidului „Renaștere” pentru o perioadă de șase luni. Totodată, activitatea Partidului „Moldova Mare” a fost limitată pentru 12 luni.

Liderul Partidului „Șansă”, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a criticat hotărârea instanței și a declarat că formațiunea va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție, iar ulterior, dacă va fi necesar, se va adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Hotărârile Curții de Apel pot fi contestate în condițiile prevăzute de lege.