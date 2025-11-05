Retragerea americanilor. Republicanii și democrații, împreună contra lui Trump

Secretarul Departamentului de Război, Pete Hegseth, și-a dorit să aibă sub control comunicarea instituției pe care o conduce. Angajații Departamentului erau nevoiți să primească aprobare pentru a transmite către Congres informații, scrie News.ro.

Senatorul republican Dan Sulivan a subliniat faptul că nici măcar politicienii care sunt de partea administrației nu au acces la informații. El îl critică pe Elbridge Colby, șeful Biroului Subsecretarului Apărării pentru Politici, care îi face recomandări lui Hegseth.

„Omule, nici măcar nu primesc un răspuns, şi noi suntem în echipa ta”, spune Sulivan. Pe Colby îl caracterizează drept fiind cel mai slab pe comunicare din administrația Trump.

Discuții despre România

Audierile de marți au adus în discuție și retragerea batalionului american din România, fără înlocuire. Austin Dahmer, care îndeplinește funcția de Secretar Adjunct în Departamentul de Război, a spus că s-au trimis trei informări către congres pe această chestiune.

„De unde aţi obţinut această informaţie?”, a replicat Președintele Comisiei, senatorul republican Roger Wicker. Acesta a negat vehement spusele lui Dahmer.

„Puteţi să-mi spuneţi cine le-a organizat, datele… pentru că eu nu am fost invitat”, a reacționat și senatorul republican Rick Scott în cadrul acestei discuții. Dahmer a admis că, probabil, a fost o neînțelegere în această situație.