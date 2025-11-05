Retragerea americanilor. Republicanii și democrații, împreună contra lui Trump

Congresul american a criticat Pentagonul pentru că nu i-a informat despre retragerea unor trupe americane din România.

De Rami Cristescu
Republicanii și democrații au făcut front comun în a critica Pentagonul. Congresmenii sunt deranjați de faptul că responsabilii de securitatea națională nu i-a informat despre mișcările pe care le fac. Una dintre aceste măsuri este și retragerea unei brigăzi din România, fără înlocuirea acesteia.

Secretarul Departamentului de Război, Pete Hegseth, și-a dorit să aibă sub control comunicarea instituției pe care o conduce. Angajații Departamentului erau nevoiți să primească aprobare pentru a transmite către Congres informații, scrie News.ro.

Senatorul republican Dan Sulivan a subliniat faptul că nici măcar politicienii care sunt de partea administrației nu au acces la informații. El îl critică pe Elbridge Colby, șeful Biroului Subsecretarului Apărării pentru Politici, care îi face recomandări lui Hegseth.

„Omule, nici măcar nu primesc un răspuns, şi noi suntem în echipa ta”, spune Sulivan. Pe Colby îl caracterizează drept fiind cel mai slab pe comunicare din administrația Trump.

Discuții despre România

Audierile de marți au adus în discuție și retragerea batalionului american din România, fără înlocuire. Austin Dahmer, care îndeplinește funcția de Secretar Adjunct în Departamentul de Război, a spus că s-au trimis trei informări către congres pe această chestiune.

„De unde aţi obţinut această informaţie?”, a replicat Președintele Comisiei, senatorul republican Roger Wicker. Acesta a negat vehement spusele lui Dahmer.

„Puteţi să-mi spuneţi cine le-a organizat, datele… pentru că eu nu am fost invitat”, a reacționat și senatorul republican Rick Scott în cadrul acestei discuții. Dahmer a admis că, probabil, a fost o neînțelegere în această situație.

 

6 comentarii

  1. Ce au facut in Congresul american este democratic,au avut dezbateri ,discutii ,critici ,etc.
    Se pare ca pt.Parlamentul Romaniei care tace cu desavirsire nici macar nu s-a pus problema desi ne priveste direct,fiind problema de securitate nationala, Parlamentul este raspunzator ca organ suprem reprezentativ al poporului roman.
    A venit dl.Bolojan sa explice ,au loc dezbateri democratice intre deputati si senatori?
    Clarifica acest „plasture„ al vostru,mai Cotidianul progresist rezist situatia pt.Romania fata de partenerul strategic SUA,pina mai ieri,azi inlocuit peste noapte de catre noul colonizator Franta,Macron,Ursula?

