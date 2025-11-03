Restricții de trafic pe DN 1, timp de mai multe zile

Restricțiile vor fi impuse în perioada 3 noiembrie – 6 noiembrie, în zona km 113 și km 118 pe raza localității Comarnic, cartier Posada, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, prin închiderea alternantă a câte unei benzi de circulație a fiecărui sens.

Semnalizarea și măsurile pentru desfășurarea traficului rutier vor fi realizate de administratorul drumului public, iar activitățile de asigurare a fluenței traficului rutier vor fi monitorizate de polițiștii rutieri.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, indicațiile polițiștilor rutieri și să manifeste răbdare și prudență sporită în zonele aglomerate