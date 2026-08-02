Rețeaua Foxtrot. Tineri asasini de închiriat – adolescenți recrutați pentru a ucide în Europa – REPORTAJ BBC

Într-un cartier suburban din Stockholm, un bărbat îmbrăcat în negru a apărut din bezna unei nopți de iarnă. Purta un pistol și s-a apropiat de Murad Abdelkader, în vârstă de 20 de ani, un student care tocmai ieșise din tura de la McDonald’s.



„Violență ca serviciu” (VaaS)

Trăgătorul a deschis focul, trăgând iar și iar, în timp ce se apropia de ținta sa. A tras ultimul glonț în capul victimei, în timp ce aceasta zăcea neajutorată la pământ.



Ucigașul era Atilla Azimov, în vârstă de 18 ani. În acea noapte de februarie, ucisese omul greșit.



O făcuse pentru bani, angajat fiind de Rețeaua Foxtrot. Un grup de criminalitate organizată cu legături cu regimul iranian, care a devenit notoriu pentru tacticile sale de „violență ca serviciu” (VaaS), scrie BBC.

Rețeaua Foxtrot

Din 2022, Rețeaua Foxtrot se crede că a fost responsabilă pentru aproximativ 35 de crime. Precum și pentru o serie de atacuri și tentative de atac asupra țintelor israeliene din Europa, inclusiv două care au implicat explozibili și grenade de mână.



Rețeaua recrutează adolescenți pentru a executa atacurile în schimbul unor sume de bani. Dar aproape niciodată nu trebuie să plătească, deoarece aceștia sunt de multe ori prinși.



Instrucțiuni într-un mod „gamificat”

Johannes Natland este un adolescent norvegian care a fost condamnat pentru conspirație la omor de un juriu la Old Bailey în Londra. Acesta a fost acuzat de o crimă planificată în West Yorkshire.

Asasinii plătiți adolescenți sunt recrutați pe rețelele sociale și primesc instrucțiuni într-un mod „gamificat”. Ei imită modul în care funcționează jocurile pe calculator.



Grupului Operativ (OTF) GRIMM este grupul Europol înființat pentru a gestiona această problemă. Andy Kraag, șeful Centrului European pentru Criminalitate Gravă și Organizată al Europol, numește această operațiune drept „externalizarea calculată a crimei” către tineri vulnerabili.



OTF GRIMM implică în prezent 11 țări afectate de fenomenul VaaS. Este vorba despre Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit.