„Reticenţa câinelui care a luat bătaie degeaba”, în tabăra PSD

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Tudose, a declarat că este posibil să asistăm la o fragmentare şi mai accentuată a spectrului politic prezent în Parlament, în urma alegerilor de duminică.

„Partea bună e că vine lumea la vot, e un vot democratic, oamenii se exprimă, (…) e o prezenţă bună deocamdată. Cred că e unul dintre cele mai importante voturi, pentru că e posibil să asistăm la o fragmentare şi mai accentuată a spectrului politic prezent în Parlament şi, automat, un guvern din mai multe bucăţele, cu tot ceea ce înseamnă acest lucru în funcţionarea unei coaliţii, cu cât sunt mai multe partide, pe de o parte ai legitimitatea că reprezinţi mai multe zone din societate, pe de altă parte e mai greu de lucrat”, a spus Tudose la sediul central al PSD.

Mihai Tudose s-a ferit să facă vreo previziune cu privire la scorul pe care îl va obţine PSD.

„După ce am păţit cu toţii săptămâna trecută, când aveam nişte cifre şi realitatea ne-a lovit brutal, haideţi să vedem mâine dimineaţă care sunt cifrele, că nici măcar în seara asta la 9.00 nu cred că mai crede nimeni ceva. (…) După ce s-a întâmplat duminica trecută ar fi bine să avem reticenţa câinelui care a luat bătaie degeaba şi aş sta mai rezervat”, a afirmat Tudose.

El a menţionat că, din păcate, în România s-a votat în ultimii 35 de ani „doar emoţional”.

„Noi în fiecare zi am prezentat (…) segmente din programul de guvernare. De o lună de zile facem. De fiecare dată când cineva dintre noi, inclusiv eu şi ceilalţi care treceau pe aici, nu ne-aţi întrebat nimic de programul de guvernare. Întotdeauna am avut alte subiecte, de astea de scandal, dacă cineva s-a plimbat.(…) Nu este datoria presei (să se intereseze de programul de guvernare al partidelor – n.r.), dacă presa nu are nicio datorie, e în regulă. E vina noastră, este o responsabilitate colectivă, fiindcă votăm emoţional despre cine e mai drăguţ sau cine e mai simpatic şi nu despre ce poate să facă cineva şi dacă a mai făcut vreo dată şi dacă a făcut ceva bun. Asta e. Dacă vreţi să ne asumăm noi vina, da, e şi vina noastră, a celor care au guvernat sau care au avut programe de guvernare, care nu au făcut mai mult în acest sens ca acele programe şi acele direcţii de acţiune pentru ţară să ajungă într-adevăr la oameni. Poate că s-a schimbat şi lumea, trebuia să le punem pe TikTok. Asta e viaţa”, a afirmat acesta.

În legătură cu renumărarea voturilor de la primul tur al alegerilor prezidenţiale, Tudose a spus că ar putea fi găsit „un sistem de vot sau un sistem de alocare a resursei umane la aceste secţii de vot” pentru a nu se mai repeta ce s-a întâmplat în primăvară-vară, „cu secţii de vot unde s-a numărat de patru ori şi au dat cinci rezultate”.