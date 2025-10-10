Reuters: Și România alimentează industria de război a Rusiei

Mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia. În cazul României, este vorba de o creştere de 57 la sută. Astfel, Europa continuă să finanţeze ambele părţi implicate în război, spre furia preşedintelui Donald Trump. Ajutorul militar acordat Kievului este contrabalansat de plăţile pentru energia furnizată Moscovei, arată o analiză Reuters.

”În al patrulea an al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană rămâne în poziţia ingrată de a finanţa ambele părţi implicate în conflict”, scrie Reuters. Livrările sale importante de ajutor militar şi umanitar către Kiev sunt contracarate de plăţile comerciale către Moscova pentru petrol şi gaze.

Şapte dintre cele 27 de ţări membre ale UE au crescut valoarea importurilor faţă de anul precedent, inclusiv cinci ţări care susţin Ucraina în război. Franţa, de exemplu, a înregistrat o creştere a achiziţiilor de energie rusă cu 40%, până la 2,2 miliarde de euro, în timp ce Olanda a înregistrat o creştere de 72%, până la 498 de milioane de euro, arată analiza. Ungaria s-a numărat printre cele şapte ţări care au înregistrat o creştere a valorii importurilor de energie din Rusia în acest an, cu 11%, potrivit datelor. Franţa şi Ţările de Jos sunt însoţite de alte patru ţări ale căror guverne susţin Ucraina în război: Belgia, care a înregistrat o creştere de 3%, Croaţia (55%), România (57%) şi Portugalia (167%). Comisia Europeană a refuzat să comenteze datele privind importurile din 2025. Şeful energiei din blocul comunitar a declarat luna trecută că retragerea treptată de la achiziţia de combustibili fosili ruşi a fost concepută pentru a se asigura că ţările membre nu se confruntă cu creşteri ale preţurilor la energie sau cu penurii de aprovizionare.

„Europa trebuie să ia măsuri”, a spus Trump. „Nu pot continua să facă ceea ce fac. Cumpără petrol şi gaze din Rusia în timp ce se luptă cu Rusia. Este jenant pentru ei şi a fost foarte jenant când am aflat eu despre asta”, a punctat şeful Casei Albe.

Trump afirmă că petrolul şi gazul din SUA ar putea înlocui aprovizionarea pierdută din Rusia, iar mulţi analişti spun că o astfel de schimbare este posibilă, deşi ar spori dependenţa Europei de energia din SUA într-o perioadă în care Washingtonul foloseşte tarifele ca instrument politic.

„UE a acceptat să cumpere mai multă energie din SUA pentru a răspunde cererilor foarte puternice ale SUA de a opri importurile din Rusia”, a declarat Anne-Sophie Corbeau, cercetătoare la Centrul pentru Politica Energetică Globală al Universităţii Columbia. „Cu toate acestea, este o iluzie să credem că GNL-ul american va înlocui GNL-ul rusesc în proporţie de unu la unu. GNL-ul american se află în mâinile companiilor private, care nu se supun ordinelor Casei Albe şi ale Comisiei Europene, ci îşi optimizează portofoliile”, arată experta.