România are cel mai îmbătrânit parc auto din Europa. Aproape 40% dintre mașini au peste 20 de ani

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la vechimea parcului auto, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Aproape 40% dintre autoturismele aflate în circulație în țara noastră au o vechime de peste 20 de ani, cel mai ridicat procent din UE, scrie Profit.ro.

Statisticile arată că, în timp ce state precum Luxemburg au unul dintre cele mai noi parcuri auto din Europa, România continuă să se confrunte cu un număr foarte mare de vehicule vechi. În 2025, 39,1% dintre autoturismele înmatriculate în România aveau o vechime de peste două decenii, țara noastră fiind urmată în clasament de Finlanda și Polonia.

În același timp, între sfârșitul anului 2024 și sfârșitul anului 2025, România a înregistrat și cea mai mare creștere a numărului de autoturisme din Uniunea Europeană. Parcul auto național s-a mărit cu 21% în această perioadă, semn că numărul mașinilor aflate în circulație continuă să crească, chiar dacă multe dintre acestea sunt vehicule rulate și au o vechime ridicată.

La nivel european, piața auto continuă să se îndrepte treptat către vehiculele electrice

La nivel european, piața auto continuă să se îndrepte treptat către vehiculele electrice și cele cu emisii reduse. Numărul autoturismelor electrice pe baterii înmatriculate în Uniunea Europeană a crescut cu 31,5% într-un singur an, ajungând la aproape 7,6 milioane de unități. Cu toate acestea, mașinile pe benzină rămân dominante, reprezentând 65,7% din totalul înmatriculărilor noi, în timp ce vehiculele alimentate cu combustibili alternativi au ajuns la o cotă de 20,5%.

Specialiștii atrag atenția că un parc auto îmbătrânit înseamnă, de regulă, emisii mai ridicate de noxe, costuri mai mari de întreținere și un nivel mai scăzut al siguranței rutiere comparativ cu modelele noi. În ultimii ani, autoritățile și reprezentanții industriei auto au discutat în repetate rânduri despre măsuri care să limiteze importurile de mașini foarte vechi și să încurajeze înnoirea parcului auto prin programe dedicate.

Datele Eurostat evidențiază diferențele semnificative dintre statele membre în ceea ce privește vechimea autoturismelor. Dacă în unele țări ponderea mașinilor noi este în continuă creștere, România rămâne dependentă de importurile de vehicule second-hand, ceea ce contribuie la menținerea celui mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană.