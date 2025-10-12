Azi joacă România! Restricţii de circulaţie în zona Arenei Naţionale

Traficul rutier va fi restricţionat duminică în Capitală, în zona Arenei Naţionale. De la ora 21.45, selecţionata ţării noastre întâlneşte Austria, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Traficul rutier se va restricţiona progresiv, dacă situaţia o va impune, după cum urmează:

pe Str. Maior Coravu: de sâmbătă seara de la ora 22:00, în perimetrul rondului de pe Str. Maior Coravu, în faţa intrării în Stadionul Arena Naţională, este restricţionată parcarea autovehiculelor; duminică, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului;

pe Bd. Pierre de Coubertin, de la intersecţia cu Str. Vatra Luminoasă, până la intrarea în stadion, duminică, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului;

Str. Tony Bulandra – duminică, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului.

De asemenea, se restricţionează accesul mijloacelor auto pe Bd. Pierre de Coubertin, tronsonul cuprins între Str. Vatra Luminoasă şi intrarea în Complexul Sportiv Arena Naţională, duminică, de la ora 17:00, până după încheierea meciului.

Rute ocolitoare:

Bd. Unirii – Str. Lucian Blaga – Calea Dudeşti – Bd. Camil Ressu – Bd. Nicolae Grigorescu – Bd. Theodor Pallady; Şos. Mihai Bravu – Şos. Iancului – Şos. Pantelimon; Şos. Ştefan cel Mare – Şos. Colentina – Şos. Fundeni; Şos. Morarilor – Str. Lucreţiu Pătrăşcanu – Str. Constantin Brâncuşi – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor şi le recomandă conducătorilor de autovehicule