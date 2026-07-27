România pregătește un proiect european pentru copiii vulnerabili. Dragoș Pîslaru a discutat la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene

România vrea să obțină finanțare europeană pentru un proiect dedicat copiilor vulnerabili și pregătește o aplicație în cadrul Garanției Europene pentru Copii. Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a discutat la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene despre candidatura României și despre viitorul consorțiu european.

Întâlnirea a avut loc pe 24 iulid, la Bruxelles. Dragoș Pîslaru s-a întâlnit cu Jiri Švarc, Head of Unit în cadrul DG EMPL, directorul Comisiei Europene pentru ocupare, afaceri sociale și incluziune. Discuțiile au vizat stadiul pregătirilor pentru depunerea aplicației României la apelul de proiecte dedicat Garanției Europene pentru Copii.

Ministrul Muncii a prezentat intenția României de a coordona un consorțiu european. Din acesta ar urma să facă parte și Republica Moldova și Portugalia.

Potrivit informării transmise de minister, România a avut deja două reuniuni tehnice cu Republica Moldova. În paralel, continuă consultările cu Portugalia, stat care are experiență în implicarea autorităților locale în furnizarea serviciilor sociale.

Servicii sociale integrate și instrumente digitale

Proiectul pregătit de România urmărește dezvoltarea serviciilor comunitare integrate pentru copiii aflați în situații de vulnerabilitate. O altă direcție vizează digitalizarea managementului de caz. Autoritățile iau în calcul folosirea unor instrumente bazate pe AI, precum și conectarea bazelor de date între instituții.

Proiectul ar trebui să ajute și la o monitorizare mai bună a copiilor vulnerabili. Scopul este ca instituțiile implicate să poată interveni mai rapid și mai coordonat în cazurile sociale dificile. Reprezentantul Comisiei Europene a apreciat direcțiile propuse de România. Acesta a subliniat însă că proiectul trebuie să întărească rolul coordonatorilor naționali ai Garanției pentru copii.

De asemenea, Comisia a recomandat o cooperare mai bună între instituțiile de la nivel național, regional și local.

Comisia Europeană recomandă o componentă-pilot

În cadrul discuțiilor, Comisia Europeană a recomandat includerea unei componente-pilot în proiect. Aceasta ar trebui să producă rezultate concrete pentru unul dintre grupurile vulnerabile vizate de Garanția Europeană pentru Copii. Modelul aplicat de Estonia a fost indicat drept exemplu de bună practică în gestionarea integrată a cazurilor.

Comisia a transmis și că implicarea Portugaliei și a Republicii Moldova este oportună. Totuși, parteneriatul trebuie să rămână eficient și bine dimensionat, pentru ca proiectul să poată fi implementat fără blocaje.

În timpul întâlnirii au fost discutate și aspecte financiare și procedurale. Printre acestea se află condițiile de eligibilitate, contribuția proprie și etapele de evaluare. România va continua elaborarea notei conceptuale împreună cu partenerii din Republica Moldova și Portugalia. Autoritățile române vor solicita și clarificări tehnice Agenției de implementare din Lituania.

O nouă rundă de consultări cu DG EMPL este programată pentru sfârșitul lunii august. Aceasta va avea loc după finalizarea unei versiuni mai avansate a proiectului. Prin acest demers, România încearcă să atragă fonduri europene pentru servicii sociale moderne, destinate copiilor vulnerabili și familiilor aflate în dificultate.

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