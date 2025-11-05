Românii cu salarii de 3.000 de lei nu-și mai permit nici credite. Banii merg pe facturi

Scumpirile din ultima perioadă, mai ales cele la utilități, pun în dificultate românii cu salarii de aproximativ 3.000 de lei pe lună. Constatările oficialului bancar indică o reținere a acestor oameni în a mai contracta credite de consum în această perioadă.

Pe de altă parte, numărul creditelor ipotecare crește de la un an la altul, chiar dacă și aici se simte o oarecare temperare, mai spune reprezentantul băncii.

Expertul recomandă consumatorilor să se orienteze către un grad de îndatorare cât mai mic, pentru a nu fi expuși riscului de a intra în imposibilitate de plată, atunci când restul cheltuielilor se majorează.

Oficial BRD: „Este o conjunctură în care se schimbă raportul venituri-cheltuieli”

„Nu aş spune în momentul de faţă că sunt dificultăţi majore, este o conjunctură în care se schimbă raportul venituri-cheltuieli, oricare factor care ar influenţa lucrul acesta. Ce observăm este, într-adevăr, că impactul mai mare este în zona clienţilor cu venituri sub medie, clienţi cu venituri în zona de 3.000 de lei, pe persoană, pentru care impactul creşterii la utilităţi poate fi diferit de cei care au venituri mai mari.

E evident că cei care au venituri sub medie au o dificultate mai mare în momentul în care intervine creşterea cheltuielilor, independentă de ei. În principal, sunt clienţii cu credite de nevoi personale. În zona creditelor ipotecare, sunt dobânzi fixe, ideal pe o perioadă mai lungă, şi acolo nu se resimte neapărat, dar, sigur, există un potenţial de a se resimţi inclusiv în acea zonă.

În momentul de faţă, nu vedem niciun fel de deteriorare în zona ipotecară, vedem uşoare semne de deteriorare în zona creditului de consum, acolo unde mergem proactiv către clienţi şi să găsim soluţii să depăşească momentele respective”, a declarat Mădălina Teodorescu, vicepreşedinte retail, BRD Groupe Societe Generale.

Românii întârzie plata ratelor, dar într-o limită rezonabilă

„Există uşoare întârzieri în zona de plăţi, de replată a ratelor, dar nu este în acest moment nimic îngrijorător. Nu consider că este un moment de îngrijorare pentru industria bancară. Există prudenţă, există reglementări istorice, gradul maxim de îndatorare a fost 40% pentru clienţi cu venituri mai mici şi a ajuns chiar la 30%. În momentul în care rata îţi acoperă 20-30%, sigur, e consistentă, dar nu e ceva care să pericliteze stabilitatea unui sistem”, a mai spus oficialul bancar.