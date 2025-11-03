Românii cu venituri mici pot primi ajutor pentru încălzire

Românii pot primi ajutoare pentru încălzire în iarna 2025-2026. Cererile se depun la primărie.

Românii cu venituri mici vor putea beneficia și în această iarnă de ajutoare pentru încălzire. Programul, care are un buget de peste un miliard de lei, se desfășoară în perioada 1 noiembrie 2025 - 31 martie 2026.

Plățile vor începe din luna decembrie, iar suplimentele pentru energie vor fi acordate lunar, pe tot parcursul anului. Cererile pentru ajutor se depun la primărie, iar formularele pot fi obținute de la sediul acestora sau online, de pe site-ul instituției.

Cine poate solicita ajutoare pentru încălzire

„Familiile și persoanele cu venituri mici pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie”, a transmis ministrul Muncii, Florin Manole, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), ajutorul se acordă în baza dispoziției primarului și se adresează familiilor sau persoanelor singure fără alte bunuri sau proprietăți. Sunt eligibile familiile cu un venit mediu lunar de până la 1.386 de lei de persoană, respectiv persoanele singure care au venituri de până la 2.053 de lei.

Unde se depun formularele

Formularele tip pentru ajutoare de încălzire se pot obține de la primării, dar și de pe site-urile instituțiilor. ANPIS va efectua plățile prin intermediul agențiilor teritoriale, începând cu luna decembrie 2025.

„Ca și în anii anteriori, cererea-declarație pe propria răspundere se completează și se depune la primăria localității pe raza careia se află locuința solicitantului. Formularele pot fi obținute de la sediul și site-ul primăriei sau de pe site-ul agențiilor județene”, a mai transmis ANPIS.

