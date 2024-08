”Românii încă știu să se bucure”

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR) a comentat performanţele reuşite de delegaţia tricoloră la Jocurile Olimpice de la Paris.

”Românii încă ştiu să se bucure, pentru o bună perioadă de timp, nu au mai ştiut să se bucure„, spune Mihai Covaliu.

„… Mă uit la cei mai buni dintre cei buni şi încă sunt sub emoţiile competiţiei de aici de la Paris, şi e bine să fie aşa….Am văzut că încă ştim să ne bucurăm, pentru că românii,… acest val de bucurie a venit odată cu echipa naţională de fotbal şi noi când am plecat către Jocurile Olimpice am promis să continuăm această bucurie pentru români. Şi iată că până acum am reuşit”, a spus Covaliu, prezent la un eveniment la Casa României dedicat lotului de canotaj care a încheiat competiţia de la Paris cu cinci medalii.

România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin – categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin.

Canotajul românesc a obţinut cinci medalii la JO 2024, două de aur şi trei de argint.

România are un bilanţ de şapte medalii la Jocurile de la Paris, trei de aur, trei de argint şi una de bronz.

Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, de Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin şi de Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin – categorie uşoară, în timp ce bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.