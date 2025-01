Românii, tratați ca oligofrenii

Din puțul gândirii guvernamentale a mai izvorât una. Premierul Marcel Ciolacu le-a explicat oamenilor pe TikTok chestiuni economice folosindu-se de portocale, o mașinuță sau dizolvând vitamine în paharul cu apă.

„Am fost la Ministerul Finantelor, unde am stabilit foarte clar ca deficitul pe anul acesta va fi de 7%. Uitati, aici am sapte portocale (Ciolacu arată portocalele). Investitiile anul acesta va fi tot de 7%. Pe ce se duc investitiile? Continuăm investitiile in autostrăzi (Ciolacu arată o masinută), in industria de apărare (Ciolacu arata macheta unui avion), in sănătate, aici avem o vitamina C (o dizolvă intr-un pahar cu apa) si nu in ultimul rand in educatie (arată o carte)”, a spus Ciolacu, printre altele.

