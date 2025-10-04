Ruși păcăliți pe motiv de recrutare

04 oct. 2025

Odată cu recrutarea militară de toamnă în Rusia, escrocii telefonici au început să sune cetățenii dându-se drept angajați ai biroului de recrutare militară, aparent pentru a verifica dacă există citații electronice, scrie TASS citând agenții de aplicare a legii din Moscova.

 

„Schema implică întrebarea potențialei victime dacă a primit o citație electronică de a se prezenta la biroul de înregistrare și înrolare militară. Dacă refuză, i se cere să furnizeze un cod din mesajul SMS, chipurile pentru a retrimite documentul”, a explicat o sursă pentru TASS.

Pericolul acestei scheme constă în faptul că infractorii obțin acces la contul victimei pe portalul serviciilor guvernamentale și pot utiliza datele personale în scopuri criminale, inclusiv obținerea de împrumuturi și microcredite.

În plus, un cod primit de la escroci prin SMS ar putea facilita instalarea unui malware pe un dispozitiv mobil. „Cu ajutorul acestuia, atacatorii obțin acces la conturi, servicii bancare sau posibilitatea de a utiliza dispozitivul pentru atacuri ulterioare”, a menționat sursa agenției. El a menționat că birourile de înregistrare și recrutare militară nu confirmă primirea citațiilor electronice prin telefon.

