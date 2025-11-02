Rusia nu vede de ce s-ar întâlni Putin cu Trump

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu este necesară o întâlnire între Putin şi Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina, scrie agenția TASS, citată de news.ro.

Pentru a rezolva situaţia din Ucraina este nevoie de o muncă minuţioasă, nu de o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Ceea ce avem nevoie acum este o muncă minuţioasă asupra detaliilor acordului”, a declarat Dmitri Peskov, citat de agenția de presă rusă TASS.