S-a răsucit Antonescu? „Ochii la minge”

Candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, afirmă că partenerul României, de 35 de ani, este SUA și, ‘conjunctural, pe fondul războiului inițiat de Vladimir Putin’, țara noastră a a sprijinit și va sprijini Ucraina, punctând că ‘încă un an de război e prea mult pentru noi’, este nevoie de pace la granițe, iar pragmatismul este ‘singura opțiune’.

„Partenerul nostru, de 35 de ani, sunt Statele Unite ale Americii. Conjunctural, pe fondul războiului inițiat de Vladimir Putin, am sprijinit și vom sprijini Ucraina. Am ajutat cu tot ce am putut, am fost buni vecini, dar repet și subliniez: partenerul nostru în această discuție este administrația Trump. Încă un an de război este prea mult pentru noi. Pragmatismul este singura opțiune„, a scris Antonescu, sâmbătă, pe Facebook.

În opinia sa, președintele SUA, Donald Trump, ”nu-l lasă pe Putin să facă ce vrea„ și negocierile americano-ucrainene „sunt mai mult decât ceea ce se vede în câteva minute filmate”.

„Ochii la minge. Când plouă cu declarații, trebuie să ne uităm la fapte.

1 – Președintele Trump nu îl lasă pe Putin să facă ce vrea. E o teză falsă. Președintele Trump își respectă angajamentul față de România, iar asta se vede în noile investiții pe care Statele Unite le vor face la scutul de la Deveselu.

2 – Negocierile dintre partea americană și cea ucraineană sunt mai mult decât ceea ce se vede în câteva minute filmate ieri, iar acestea ne vizează direct prin prisma faptului că avem nevoie de pace la granițe. Acesta este interesul primordial al României’, a precizat Crin Antonescu.

Potrivit acestuia, momentul reprezintă o oportunitate pentru Europa.

”E momentul perfect ca Europa să arate că este puternică. E nevoie de găsirea unor punți comune cu partea americană pentru asigurarea unei păci durabile„, a mai spus Antonescu.