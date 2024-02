S-a votat Directiva privind decăderea din dreptul de a conduce

Directiva privind decăderea din dreptul de a conduce a fost votată în cadrul Parlamentului European, scopul acesteia fiind reducerea cu 50% a deceselor cauzate de accidentele rutiere până în anul 2030, potrivit europarlamentarului Corina Creţu.

„Îmbunătăţirea siguranţei rutiere este un obiectiv principal al politicii de transport la nivel european, scopul principal fiind reducerea deceselor, accidentelor şi tragediilor. Tendinţele arată că numărul deceselor cauzate de accidente rutiere în 2022 a crescut cu 3% faţă de anul precedent, iar clasamentul general al ratelor de deces din cauze rutiere nu s-a schimbat semnificativ, România raportând cele mai ridicate rate de decese în 2022 – 86 per milion. Pentru acest motiv, astăzi, am votat Directiva privind decăderea din dreptul de a conduce – care are un singur scop: reducerea tragediilor şi a pierderii de vieţi omeneşti pe drumurile publice (…) Această Directivă reprezintă un pas înainte în atingerea obiectivului UE de a reduce cu 50% decesele cauzate de accidente rutiere până în 2030”, a precizat Creţu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, prin această Directivă se stabileşte un sistem de cooperare şi transfer de informaţii între statul membru în care a fost săvârşită o încălcare şi statul membru care a eliberat permisul de conducere. Se stabilesc proceduri şi obligaţii concrete pentru cele două ţări implicate.

„Practic, în situaţia în care un şofer dintr-un alt stat membru săvârşeşte o contravenţie gravă pe teritoriul României, autorităţile române vor putea să-i aplice sancţiuni privitoare la dreptul de a conduce. Printre încălcările prevăzute de directivă se numără: viteza excesivă, conducerea sub influenţa alcoolului, conducerea sub influenţa stupefiantelor şi cauzarea decesului sau a vătămării corporale grave a unei persoane, ca urmare a oricărei încălcări a normelor de circulaţie. Astfel, Directiva va pune capăt situaţiei în care un şofer care a săvârşit o încălcare într-un Stat Membru UE şi i s-a suspendat permisul de conducere, să poată conduce în continuare în toate celelalte state membre”, a mai arătat Crețu.

Corina Creţu consideră că dreptul de a circula liber şi a conduce vine cu responsabilitatea şi obligaţia de a respecta rigorile legii pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene.