Salvarea SEN vine tot de la cărbune. Ministrul Burduja: “Avem experți. Totul va fi bine”

Încă două grupuri pe lignit de la Complexul Energetic Oltenia și unul pe huilă la Complexul Energetic Valea Jiului ar putea fi pornite pentru ca Sistemul Energetic Național să poată trece peste situația delicată în care se află, să se afle pe deficit de producție fix pe consum mare datorat caniculei. Afirmația a fost făcută de ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la Europa FM, care a precizat și că, azi, la 11.00, se instituie Comandament de vară pentru a se analiza actuala situație din piața energiei și să se vină cu unele soluții.

La acest comandament vor participa Transelectrica – Dispeceratul Energetic Național (DEN), OPCOM, ANRE, Transgaz, principalii producători și distribuitori și oficiali din Ministerul Energiei.

Burduja vine cu un mesaj de liniște, SEN este sigur, nu ne paște nicio sincopă. Cu toate acestea, prețul spot al energiei doboară record după record, a ajuns la peste 700 de euro/MWh, la orele serii când suntem nevoiți să și apelăm la importurile masive pentru a acoperi consumul. De asemenea, întreruperile locale în alimentarea cu energie electrică se țin lanț.

” noi suntem cu toții pe baricade și e important să vă spun următoarele:

1. Sistemul energetic național este sigur. La nivelul DEN sunt experți de top și nu avem niciun motiv să ne facem griji: se monitorizează cu maximă atenție producția și consumul, iar echilibrul sistemului este prioritate zero. Pot apărea avarii punctuale, locale, iar operatorii de distribuție sunt pregătiți să intervină. Dar nu se pune problema unor întreruperi pe scară largă a furnizării de energie electrică.

2. După 34 de ani în care investițiile (mai ales cele publice) în sectorul energetic au fost la un nivel extrem de redus, nu putem să ne așteptăm la miracole. Totuși, într-un singur an, am atras finanțări nerambursabile de 13,6 miliarde euro — în producție, în transport, în distribuție. Efectele se vor vedea în timp, atât prin creșterea producției de energie electrică și de gaze naturale, cât și prin modernizarea rețelelor.

3. De un an de zile spun ca stocarea este prioritatea zero a sectorului energetic. De aceea am salvat și relansat apelul din PNRR pentru stocare în baterii, de 80 de milioane de euro, și ne pregătim până la finalul anului să mai lansăm un apel de 200 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. De aceea am restartat proiectul Tarnița-Lăpuşteşti și voi susține orice hidrocentrală cu acumulare prin pompaj. Da, trebuia să le fi făcut de 30 de ani…dar măcar acum le-am început și le punem pe șine.

4. Avem un dialog constant și foarte bun cu producătorii pentru a găsi soluții pentru creșterea producției în această perioadă — fie ca vorbim de hidrocentrale, de grupurile pe gaz sau de termocentralele pe cărbune. Vă asigur că vom continua cu toții să facem tot ceea ce este posibil pentru ca românii să aibă energie sigură, accesibilă și verde — da, în această ordine”, a scris Burduja pe pagina proprie de Facebook.

Ministrul continuă cu un mesaj dat publicului că “să fie liniștit” și să nu-și mai bată capul cu problemele energetice pentru că experții ar trebui să se ocupe de rezolvarea acestora. “ PS Toată lumea se pricepe la fotbal, la politică și…la energie. Din fericire, România are experți care chiar se pricep la acest domeniu (sunt norocos să îi am pe o parte dintre ei în Consiliul Onorific și în Ministerul Energiei) și aceștia țin lucrurile în echilibru — la propriu și la figurat. Pe toți cei care au întrebări și doresc răspunsuri avizate îi rog să ne scrie la office.cabinet@energie.gov.ro. Totul va fi bine!”

Azi, în ziua Comandamentului de la Energie, din datele Transelectrica, la ora 10.00 România produce 6.400 MW și consumă 7.200 MW, rezultând un deficit de 800 MW care se importă. Producția locală este asigurată,în această ordine, de Hidroelectrica, Nuclearelectrica, termocentralele pe gaz, termocentralele pe cărbune și de panourile fotovoltaice. Cărbunele, unde ministrul Burduja vrea să ponească noi capacități care fuseseră trecute în rezervă, are 1.180 MW.