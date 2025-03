Sandra Pralong nu mai vrea cu Bolojan

Sandra Pralong nu mai vrea să fie consilier prezidențial în mandatul de interimar al președintelui Ilie Bolojan. Acesta a semnat decretul privind eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Sandra-Marilyn-Andreea Pralong, la cerere, începând cu data de 1 aprilie 2025, anunță Administrația Prezidențială.

Sandra Pralong este Consilier de Stat – Departamentul pentru Relația cu Românii din afara Granițelor. Ea a fost numită în funcție de Klaus Iohannis la data de 27 august 2015.

Sandra-Marylin-Andreea Pralong (n. 1958) are titlul de doctor în Științe Politice, obținut cu distincție la Paris (2008) și a absolvit trei programe de master în marketing (Elveția, HEC Lausanne, 1981), relații internaționale & diplomație (SUA, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Boston, 1985) și filosofie politică (SUA, Columbia University, New York, 1997).