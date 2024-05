Șase cugetări negîndite de Laurențiu Nistor

1. „Modernizarea DJ 705A O.. O…Orășcie- Costești.. Ăăăăă…. Mult așteptată. Poate dacă vă aduceți aminte cu vreo 2 ani în urmă, 1 an și ceva când am fost întrebat de către liberali că de ce nu am făcut drumul ăla. Într-o glumă le-am zis că am lăsat poate gropile așa … dau în ele să își rupă gâtul. A fost o glumă așa, un pamflet”.(Ora exactă, Antena 1,

19.02.2024)

2. ”Sau mai nouă, am înțeles că mi se pune în cârcă că a scăzut natalitatea în jud. HD. Probabil că oi fi tot eu vinovat. Eu am mai îmbătrânit. Ăștia tinerii de ce nu lucrați ca să crească natalitatea?! Sau cei care mă acuză pe mine și zic că-s mai tineri… Să încerce să crească natalitatea, se pot face, să se mândrească cu ceva, dar nu așa, numai să

acuzi”. (Emisiunea Ora exactă, Antena 1, 04.03.2024)

3. „Sunt președintele CJ HD. Ăăăăăăă…. Conducerea spitalului județean din Deva este acuma pusă de PSD”. (Emisiunea Ora exactă, Antena 1, 25.03.2024)

4. „Votați asemenea oameni, stimați cetățeni ai jud. HD….Că mergem, într-o direcție bună. Eu, unul, ca vechi politician, m-am scârbit de politică….”. (Emisiunea Ora exactă, Antena1, 29.12.2023)

5. „Ăăăăă, datorită banilor, care costă enorm de scump, am făcut această porțiune”.

(Interviu acordat în știrea din 14.12.2023 la știrile Antena 3 Deva)

6. „Și sigur așa cum ați spus-o și dvs., dimineață ați venit și m-ați găsit într-o stare, cum nu erați obișnuit cu mine. Da, am avut și azi o zi foarte grea, în care am analizat mai multe, vreo 10 lucrări le-am analizat și sigur că când analizez deodată, adică în același timp, analizez în mai multe lucrări, 10 lucrări, cum astăzi le-am analizat”.

Pesedist de modă veche și cu școală puțină, Laurențiu Nistor este președintele Consiliului județean Hunedoara.Şi vrea să mai fie!