Scandalul Nordis îl urmărește pe Grindeanu

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat, marţi, că nu a încălcat „cu absolut nimic” legea, susţinând, totodată, că este „foarte bine” că este intrumentat un dosar în cazul Nordis şi aşteaptă să vadă soluţiile Justiţiei.

El a fost întrebat de jurnalişti dacă menţionarea numelui său, alături de cele ale lui Marcel Ciolacu şi Alfred Simonis, în legătură cu Dosarul Nordis, la finalul anului trecut, reprezintă „o pată” în CV-ul său.

„Am să vă spun ceea ce am spus şi în urmă cu câteva luni. Eu nu am încălcat cu absolut nimic legea, e foarte bine că e un dosar, sunt mai mult decât bucuros să văd soluţiile în acest dosar. Nu am, şi le-am spus şi colegilor mei, nu am niciun fel de problemă în a arăta şi a-mi arăta disponibilitatea de a răspunde la toate întrebările. Nu am niciun fel de vulnerabilitate din acest punct de vedere”, a declarat Grindeanu, după şedinţa Consiliului Naţional Politic al PSD.