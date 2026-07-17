Screeningul neonatal extins, blocat de lipsa unui Guvern cu puteri depline

Au fost propuse modificări în structura programelor naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, care vizează şi extinderea programului naţional de screening prin includerea testării pentru alte 19 afecţiuni metabolice şi genetice grave.

Liliana Vornicu
Screeningul neonatal extins, blocat de lipsa unui Guvern cu puteri depline

Au fost propuse modificări în structura programelor naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, care vizează şi extinderea programului naţional de screening prin includerea testării pentru alte 19 afecţiuni metabolice şi genetice grave.

Proiectul de act normativ care vizează extinderea screeningului neonatal de la 3 la 19 afecțiuni metabolice și genetice grave va relua circuitul de avizare interministerială imediat după învestirea unui nou Guvern cu puteri depline, a precizat Ministerul Sănătății la solicitarea News.ro .

Conform ministerului, programele naţionale de sănătate publică reprezintă cadrul implementării obiectivelor politicii şi strategiei sănătăţii publice de către MS, ca autoritate centrală a domeniului de sănătate publică.

Acestea se adresează principalelor domenii de intervenţie ale sănătăţii publice şi răspund priorităţilor naţionale identificate prin Strategia naţională de sănătate 2023–2030.

În ceea ce priveşte screeningul neonatal, au fost propuse modificări în structura programelor naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, care vizează şi extinderea programului naţional de screening prin includerea testării pentru alte 19 afecţiuni metabolice şi genetice grave.

Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre de Guvern, dar pentru ca aceasta să fie aprobată, este însă nevoie de un Executiv cu puteri depline.

Noul program de screening neonatal extins poate fi aplicat numai după aprobarea hotărârii de Guvern.

Este necesară o metodologie aprobată prin ordin al Ministrului Sănătăţii, dar şi normeletehnice, aprobate tot de Ministerul Sănătăţii.

 

Citește și: Românii au nevoie de extinderea screeningului neonatal pentru boli rare

Măsura este prevăzută în cadrul unui proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate.

Propunerile care au stat la baza acestei extinderi, inclusiv estimarea costurilor necesare, au fost elaborate pe baza fundamentării realizate de Comitetul Naţional de Boli Rare, organismul de specialitate care formulează recomandările în acest domeniu, a precizat instituţia.

”Proiectul de act normativ va relua procedura de avizare interministerială după învestirea unui Guvern cu puteri depline.

Ulterior aprobării hotărârii de Guvern, punerea în aplicare a programului va fi realizată în baza unei metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Sănătăţii, precum şi prin adoptarea Normelor tehnice de Ministerul Sănătăţii, Serviciul Relaţii Publice, Presă şi IT realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin OMS nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au mai arătat că instituția îşi menţine obiectivul de extindere a screeningului neonatal, în conformitate cu recomandările Comitetului Naţional de Boli Rare, în condiţiile parcurgerii etapelor legislative necesare pentru asigurarea unui cadru legal şi financiar corespunzător implementării programului, mai arată sursa citată.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro