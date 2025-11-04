Programul de vizitare la Catedrala Naţională, după pelerinaj

În perioada 15-29 noiembrie, Catedrala Naţională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic şi instalaţii).

De L.V.
Programul de vizitare la Catedrala Naţională, după pelerinaj

Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii (ora 24.00). În perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Naţională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00, anunţă Patriarhia Română.

În ziua de 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale, Catedrala va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie (orele 9.00-12.00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Tedeum (mulţumire).

Pe 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare, însă  în perioada 3-23 decembrie  Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9.00 și 17.00.

În zilele în care Catedrala Naţională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naţionale.

Patriarhia mulţumeşte voluntarilor, clericilor şi jandarmilor, care au depus un efort considerabil, zi şi noapte, în perioada celor 11 zile  de pelerinaj.

