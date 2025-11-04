În perioada 15-29 noiembrie, Catedrala Naţională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic şi instalaţii).

În ziua de 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale, Catedrala va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie (orele 9.00-12.00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Tedeum (mulţumire).

Pe 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare, însă în perioada 3-23 decembrie Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9.00 și 17.00.

În zilele în care Catedrala Naţională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naţionale.

Patriarhia mulţumeşte voluntarilor, clericilor şi jandarmilor, care au depus un efort considerabil, zi şi noapte, în perioada celor 11 zile de pelerinaj.