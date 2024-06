Se pregătesc interdicții pentru foștii ofițeri SRI

Foştii ofiţeri ai SRI ar putea fi obligați să nu mai practice, sub nicio formă, consultanţă, directă sau indirectă dacă un proiect de lege depus la Parlament va fi votat.

Propunerea aparține parlamentarului Emanuel Ungureanu și a fost făcută în plin scandal legat de rețeaua Coldea.

„Astăzi am depus un proiect de lege la Parlament prin care se interzice foştilor ofiţeri SRI să practice ceea ce se numeşte activitate de consultanţă. (…) Există în acest proiect o interdicţie clară, deci nu există sub nicio formă vreo portiţă lăsată. Spre exemplu, eu am definit consultanţa în general, nu am permis în proiectul de lege nici un fel de portiţă prin care cineva poate să spună că face consultanţă, ştiu eu, pentru un ONG, sau să facă asta prin terţi. Este interzis unui fost ofiţer SRI orice formă de consultanţă, directă sau indirectă. Dacă cei de la PSD şi PNL vor să aducă amendamente să putem să extindem acest control al serviciilor, ei sunt cei care au puterea, ei sunt cei care s-au folosit de SRI în aceşti ani”, a spus Ungureanu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că foşti ofiţeri ai SRI au creat anumite reţele de trafic de influenţă în Justiţie prin intermediul unor aşa-zise firme de consultanţă.

„Aţi văzut ce s-a întâmplat cu generalii Coldea şi Dumbravă. Ani de zile şi-au creat reţele bolnave în Justiţie, reţele de trafic de influenţă prin intermediul unor aşa-zise firme de consultanţă, care clar au fost de fapt un paravan pentru ca aceştia, şi probabil alţi foşti generali din SRI, să intervină în mod nepermis în actul de justiţie. Eu atrag atenţia de foarte mulţi ani că cea mai mare problemă pe care o are sistemul de stat din România este că s-a transformat din stat de drept în stat de drepţi. Vă aduceţi aminte – Liviu Dragnea, Victor Ponta, domnul Predoiu de la PNL, fost ministru al Justiţiei, domnul Oprea, făceau petreceri în vile de protocol SRI împreună cu procurori, împreună cu oameni din zona de justiţie şi au creat ceea ce se numeşte câmpul tactic”, a afirmat deputatul USR.

Emanuel Ungureanu a precizat că SRI „a ratat şansa” să se reformeze din interior.

„Domnul Eduard Hellvig, mâna dreaptă a domnului Iohannis, a refuzat pur şi simplu foarte mult timp să îşi facă curăţenie în propria ogradă. Era normal ca în timpul în care domnul Coldea era general şi se ştia că intră cu picioarele în Justiţie, domnul Hellvig, după ce a venit la putere, trebuia să îl dea pe mâna Parchetului. Nu ştia domnul Hellvig, fost secretar general PNL, ajuns în fruntea SRI, că s-a creat acest aşa-zis câmp tactic care dicta sentinţe în Justiţie? Dacă nu ştia, este foarte grav. Dacă ştia, este la fel de grav pentru că nu a luat niciun fel de măsuri. Altfel, este dreptul meu ca om liber să pot să am suspiciuni că acum este doar o reglare de conturi între găştile din serviciile secrete şi găştile din Justiţie”, a conchis Ungureanu.