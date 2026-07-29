Secretarul general al Consiliului pentru Stabilitate Financiară (FSB) avertizează: ”S-ar putea să ne aflăm într-o bulă a inteligenței artificiale”

Îngrijorări legate de o posibilă bulă a inteligenței artificiale

John Schindler, secretarul general al FSB, este cel mai recent oficial de rang înalt care și-a exprimat îngrijorările legate de o posibilă bulă a inteligenței artificiale, pe fondul investițiilor febrile și al evaluărilor record ale companiilor din domeniul tehnologiei.

Întrebat dacă industria financiară are suficiente măsuri de siguranță pentru a rămâne stabilă în cazul în care o bulă a inteligenței artificiale se destramă, Schindler a răspuns: „Sper din tot sufletul”, potrivit politico.eu.

„Unul dintre lucrurile cu care se confruntă întotdeauna sistemul financiar este evaluarea activelor și dacă acestea sunt adecvate?”, a ma spus Schindler.

„Știm că, în perioada dotcom, acele evaluări ale activelor — foarte dornice să prindă cea mai recentă tehnologie, ultima tendință a piețelor — au dus la o oarecare exuberanță. Am văzut asta în bula prețurilor locuințelor înainte de marea criză financiară. S-ar putea să vedem asta și acum.”

Companiile legate de inteligența artificială au câștigat aproximativ 27 de trilioane de dolari în valoare de piață din noiembrie 2022, conform unui studiu realizat de Goldman Sachs. Producătorul de cipuri Nvidia a devenit anul trecut prima companie din lume cu o valoare de 5 trilioane de dolari .

FSB își face griji că pariurile financiare sunt concentrate în câteva companii mari și că o corecție a prețurilor acestor companii ar putea crea un șoc financiar mai amplu din cauza efectului de levier al fondurilor speculative și a expunerilor băncilor.

Cetățenii sfătuiți să investească pe piețele de capital

Atât în ​​UE, cât și în Regatul Unit, factorii de decizie politică îi îndeamnă pe cetățeni să investească pe piețele de capital, în încercarea de a dezvolta economia și de a obține un randament mai bun pentru economisitori decât deținerile de numerar. Însă, având puține cunoștințe despre acțiuni și participații, indivizii ar putea lua decizii riscante și ar putea ajunge să aibă pierderi.

SpaceX, producătorul de rachete și compania de inteligență artificială fondată de Elon Musk, a stabilit recorduri la listarea sa la bursă din iunie, înainte de o prăbușire a prețului .

Există semne mai ample că entuziasmul legat de investițiile în inteligență artificială ar putea încetini, pe măsură ce cresc întrebările cu privire la profitabilitatea și creșterea productivității pe care o poate aduce tehnologia. Acțiunile companiilor de cipuri au înregistrat pierderi semnificative și o vânzare masivă de lichidități în ultimele săptămâni.

„Se pare că unele dintre evaluări… sunt destul de sus pentru piețele în general și pentru unele dintre aceste companii. Dar nu sunt un pronosticator al pieței bursiere. Nu vă pot spune cât de mult vor merge mai departe, dacă sunt justificate sau nu. Dar este ceva ce monitorizăm, discutăm și la care lucrăm încercând să ne asigurăm că lucrurile nu merg prost”, a spus Schindler.

O „retragere bruscă a finanțării”

„Banca centrală pentru băncile centrale”, Banca Reglementelor Internaționale, a avertizat că randamentele dezamăgitoare ale hiperscalatorilor de inteligență artificială ar putea duce la o „prăbușire prelungită a investițiilor”, care ar putea declanșa o „retragere bruscă a finanțării”. Fondul Monetar Internațional a avertizat, de asemenea , că piețele s-ar putea contracta dacă inteligența artificială nu corespunde așteptărilor privind profitabilitatea sa și câștigurile de productivitate pe care le poate oferi.

Președintele FSB, colegul lui Schindler, Andrew Bailey, care este și guvernatorul Băncii Angliei, a avertizat în mai multe rânduri cu privire la o potențială corecție a prețurilor acțiunilor AI.

Însă Schindler a minimalizat riscurile mai ample, spunând: „Sarcina noastră este să ne gândim la toate lucrurile care pot merge prost și să ne gândim la modalități de a le îmbunătăți. Deci, acesta este doar unul dintre lucruri.”

Întrebat dacă industria financiară are suficiente măsuri de siguranță pentru a rămâne stabilă în cazul în care o bulă a inteligenței artificiale se destramă, Schindler a răspuns: „Sper din tot sufletul”.

Băncile „s-au dovedit în mare măsură destul de rezistente la șocuri” de la criza din 2008, dar sistemul financiar „este în continuă evoluție”, a spus el. Schindler a menționat, de asemenea, sectorul nebancar, care este mult mai mare decât era în 2008 și mai puțin reglementat decât industria bancară.

„Ar putea exista o acumulare de riscuri în anumite părți ale acelui sector pe care ne este mai greu să le evaluăm. Așadar, nu pot spune că totul va fi bine”, a adăugat el.

Îndatorarea firmelor

FSB analizează, de asemenea, gradul de îndatorare pe care firmele îl utilizează pentru a achiziționa active de inteligență artificială, a declarat Schindler, referindu-se la practica de a se îndatora pentru a crește randamentul investițiilor.

„Dacă doar părinții investesc 100 de dolari la bursă, e una. Dacă părinții folosesc de zece ori mai mult, e cu totul altceva, pentru că repercusiunile atunci când ceva o face să se destrame sunt mult mai semnificative”, a spus el.

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