Șeful Consiliului Fiscal trage guvernul de urechi: numai noi și ungurii mai facem așa ceva

Daniel Dăianu sugerează autorităților să amâne liberalizarea tarifelor la gaz din aprilie 2026 pentru a evita o presiune suplimentară asupra inflației și politicii monetare.

De Madalina Bahrim
Preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a avertizat autorităţile că liberalizarea tarifelor la gaz natural, programată pentru aprilie 2026, ar putea agrava inflaţia deja ridicată și ar pune presiune pe politica monetară, în contextul în care situația noastră este deja delicată. Doar noi și ungurii mai avem o rată de politică monetară atât de ridicată.

Dăianu a explicat că, în prezent, Banca Naţională se confruntă cu o inflaţie persistentă și cu un deficit bugetar mare, ceea ce face ca rata de politică monetară să fie extrem de ridicată, 6,5%.

El a subliniat că acest nivel ridicat al ratei dobânzii este un răspuns la inflaţia crescută și la deficitul bugetar mare, iar măsurile economice adoptate, inclusiv pachetul de măsuri recente, au generat un „vârf” al inflaţiei care va persista pe termen scurt. În acest context, Dăianu consideră că ar fi înțelept ca autoritățile să reevalueze liberalizarea tarifelor la gaz, pentru a preveni o creștere suplimentară a prețurilor care ar putea agrava problemele economice.

„Deficitul bugetar ţine politica monetară ostatică sau prizonieră. Nivelul ratei de politică monetară de la noi, numai în Ungaria mai este 6,5%, este foarte înalt şi mulţi se întreabă de ce este atât de înalt. Păi este foarte înalt pentru că ai un deficit bugetar foarte mare şi ai o inflaţie ieşită din comun.

Şi acum avem şi acest spike (vârf, n.r.) provocat de pachetul de măsuri, care era inevitabil. Nici nu poate să scadă rapid rata de politica monetară. Eu cred că ar avea sens, de pildă, ar fi de considerat să nu se producă o liberalizare a tarifului la gaz natural în aprilie 2026, pentru că Banca Naţională se luptă cu aşteptări inflaţioniste care ar putea să scape de sub control.

