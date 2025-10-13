Șeful NATO ridiculizează situația submarinului Novorossyisk

Secretarul general NATO a ridiculizat Rusia, vorbind despre un submarinul ”beteag” care ar fi fost nevoit să iasă a suprafață din cauza problemelor tehnice.

Novorossiysk, un submarin diesel din flota rusă a Marii Negre, a ieșit la suprafață în largul coastelor Bretaniei, unde a fost supravegheat de o fregată a marinei franceze. Apoi, nava a fost urmărită de marina olandeză, trecând prin Canalul Mânecii împreună cu un remorcher al marinei ruse. Moscova a negat informațiile despre o defecțiune majoră a submarinului, arătând că echipajul nu face decât să se conformeze regulilor internaționale și să navigheze prin Canal la suprafață și cu steagul arborat. Autoritățile ruse arată că submarinul, care a fost lansat în 2014 și poate lansa rachete de croazieră Kalibr, a executat o misiune în Marea Mediterană și se îndreaptă acum spre Rusia.

”De fapt, acum nu mai există prezență navală rusă în Marea Mediterană. Este un submarin rus singuratic și stricat care șchiopătează înapoi spre casa. Ce schimbare față de romanul ”Vânătoarea lui Octombrie Roșu”, al lui Tom Clancy. Acum avem de-a face mai degrabă cu vânătoarea celui mai apropiat service pentru submarine”, a spus, luni, Mark Rutte, secretarul general NATO, aflat în Slovenia.

Primele informații despre submarinul Novorossiysk au apărut la finalul lunii septembrie, când acesta a ieșit la suprafață în zona strâmtorii Gibraltar și a așteptat sosirea unei nave ruse care urma să-l remorcheze. Se pare că submarinul a suferit scurgeri mari de combustibil, nu are piesele de schimb necesare și exista și riscul unui incendiu.