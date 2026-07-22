Sesiune extraordinară a Senatului pentru deblocarea TVA-ului redus la locuințe, convocată de Abrudean

Agenda sesiunii extraordinare a Senatului din perioada 27-31 iulie va include două proiecte de lege referitoare la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a cărei activitate a fost blocată în urma unui atac cibernetic, afectând aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe. Președintele Senatului, Abrudean, a anunțat că a avut loc o ședință a Biroului permanent și că Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară pentru a dezbate și vota proiectele legislative necesare îndeplinirii jaloanelor asumate prin PNRR, astfel încât România să nu piardă banii europeni disponibili.

Soluția propusă de președintele Senatului

Abrudean a menționat că a propus ca toate forțele politice să se alinieze în jurul unei singure soluții. Soluția avansată este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil. Potrivit președintelui Senatului, există soluții pentru fiecare dintre aceste proiecte, iar Parlamentul are toate instrumentele necesare pentru a le adopta, fiind nevoie acum de voință politică și responsabilitate.

”Aşa cum am anunţat zilele trecute, am avut astăzi şedinţa Biroului permanent al Senatului şi am convocat Senatul în sesiune extraordinară pentru săptămâna viitoare, în perioada 27–31 iulie. Vom dezbate şi vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR şi pentru a ne asigura că România nu pierde banii europeni pe care îi are la dispoziţie”, afirmă Abrudean, citat de news.ro

Inițiativele legislative ale partidelor

În paralel, partidele politice au venit cu propriile propuneri pentru a soluționa această criză. Partidul Social Democrat (PSD) a redactat un amendament prin care prorogă până la 1 octombrie 2026 intrarea în vigoare a TVA de 21% pentru achizițiile de locuințe. De asemenea, AUR a depus un proiect de lege în Parlament prin care persoanele care îndeplinesc condițiile pentru achiziționarea unei locuințe cu TVA de 9%, dar nu pot încheia tranzacțiile din cauza blocării sistemelor informatice ale ANCPI, să beneficieze de un termen suplimentar.

”Acum este nevoie de voinţă politică şi responsabilitate”, conchide preşedintele Senatului.