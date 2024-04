Și mai și – noul superlativ al nesimțirii în politică

1. Campionul național la și mai și este un frizer liberal, zis hayrstilist pe numele său Pascu. Un om cu școala făcută pe fugă și la privat, responsabil de frizerie după ce a ajuns consilier la o primărie de sector a fost propus de PNL și numit vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc.

„​Este o propunere care se face pe baza selecției la nivelul resursei umane de la nivel de partid și ținând cont că este membru al filialei sector 6, este un antreprenor, nu are legătură cu jocurile de noroc, ceea ce cred că este un lucru foarte bun, a fost propunerea PNL. Nu este în domeniul frizeriilor, am înțeles că are experiență în domeniul afacerilor, are mai multe companii. Este o alegere a PNL, asta este propunerea noastră și în acest moment faptul că a desfășurat activități care i-au adus o anumită recunoaștere în domeniul care profesează cred că este foarte bun” (Nicolae Ciucă,în Parlament)

2. Sinistrul personaj politic Diana Ivanovici Șoșoacă a obținut un ordin de protecție și brățară de monitorizare pentru priponirea celui căruia îi poartă numele. Fostul vicepreședinte SOS România a fost pus să mute inelul la picior, chiar dacă partidul în cauză și dispută are un nume ales tot din numele său de familie. Reproducem un fragment din adîncul vulcanic al gîndirii președintelui SOS România:

”S-a emis un ordin provizoriu de protecție pentru acte de violență, pentru abuz psiho-emoțional, social, spiritual, cibernetic, evident și de violență fizică asupra mea și asupra fetiței mele. A menționat că am probleme psihice. El trebuia să depună dovezi. Nu am luat în viața mea medicamente, nu am nicio problemă psihică, nu am fost niciodată internată. În schimb dânsul m-a amenințat că dacă nu îmi dau demisia din funcția de senator va face în așa fel încât să mă facă de rușine”.

Delicata și micuța Diana reclamă ”abuzuri emoționale” fără să fi fost niciodată acuzată de delir politic emoțional cu efecte asupra politicienilor și a populației. Tot ea și partidul său susțin că „Un popor unit nu poate fi învins!”

3. Marcel Ciolacu arată din ce în ce mai rotund la față pe măsură ce se rotunjește și la aspirații politice. A devenit și mai și în pretenții și înfățișare. Se împlinește pe toate planurile. Paralel cu asta, unii dintre prietenii și apropiații săi din copilărie, din regiune și din politică, devin și ei și mai și. Se umflă economic și financiar. Conform unei investigații G4Media:

”1,33 de milioane de lei, adică aproape 18% din cei 7,5 milioane de lei împrumutați de PSD, au avut o sursă unică: Mihai Rotaru, patronul firmelor Rotary Construcții, Rotary Construcții Mentenanță și Bedamiro Holding Parcări Construct, ultima cu sediul în Buzău. Datele oficiale arată că Mihai Rotaru, soția sa, Daniela și un angajat al său pe nume Mirel Alexandru Marcu au împrumutat PSD-Sediul Central cu câte 445.000 de lei”.

Si cum a ajuns și mai și?

„A urmat o perioadă de pauză, iar, începând cu martie 2022 și până în prezent, Rotary Construcții, Rotary Construcții Mentenanță și Bedamiro Holding Parcări Construct figurează drept câștigătoare a unor contracte a căror valoare totală depășește 8 miliarde de lei (circa 1,6 miliarde de euro). De precizat că, în cazul contractelor mari, societățile lui Rotaru fac parte din asocieri cu alte firme de profil și că, în unele situații, este vorba de acorduri-cadru care se întind pe mai mulți ani, plățile fiind efectuate în tranșe, pe bază de comenzi punctuale ale autorităților contractante” (Investigație G4 Media)

4. Media generală a nesimțirii în politică a crescut vertiginos după auto-propunerea lui Klaus Iohannis la posturi de decizie a celor din Est, dacă se poate la NATO. Cel care n-a făcut mai nimic pentru țară în două mandate de președinte (n-a știut, n-a putut sau n-a vrut și pur și simplu nu i-a păsat!) se strofoacă acum la Cotroceni să facă și mai și „Agenda strategică” a Uniunii Europene.

„Președintele României, Klaus Iohannis, va găzdui miercuri, 3 aprilie, la Palatul Cotroceni, împreună cu Președintele Consiliului European, Charles Michel, o reuniune de lucru dedicată pregătirii viitoarei Agende Strategice a Uniunii Europene, cu participarea Prim-ministrului Regatului Belgiei, Alexander De Croo, a Prim-ministrului Ungariei, Viktor Orbán, și a Prim-ministrului Republicii Croația, Andrej Plenković.Consultările organizate la București se înscriu în cadrul unui proces mai amplu de definire a priorităților Uniunii Europene pentru perioada 2024-2029, demarat cu prilejul reuniunii informale a Consiliului European de la Granada, din 6 octombrie 2023, când dezbaterile liderilor din statele membre UE au relevat interesul pentru plasarea, în prim-planul agendei europene, a aspectelor privind securitatea și apărarea, implicarea la nivel mondial și extinderea Uniunii, respectiv consolidarea rezilienței și a competitivității Uniunii”. (Administratia Prezidențială)

5. Doctorul Cătălin Cîrstiou (și profesor universitar, și patron, și decan la Facultatea de Medicină, și director la Spitalul Universitar de Urhgență ) își etalează calitățile gîndirii exprimate cu spume la gură.Încă n-a primit de la băieții care îl deservesc un program de candidat sau l-a primit și n-a apucat să-l învețe, așa că toacă adversarii și zice la B1 TV că

-„Bucureștenii sunt absolut revoltați” (doctor de oase cam șchiop la limba română!)

-„Eu promit că orașul va găsi soluții!”

-„Hai să aplicăm ce putem aplica!”

-„În Capitală trebuie un om hotărît!”

-”În București este necesară o integrare a serviciilor medicale”!

-„A venit vremea să avem un om serios!”

Dom` profesor n-a fost mai precis nici în materie de avere, proprietăți și responsabilități:

-”Niște idei răuvoitoare pentru a denigra un om!”

Nu mai rămîne decît o replică de Giulești:

-Mai dă-o în mă-sa, dom` profesor! Chiar așa, la toate o dați pe lîngă, chiar și la capitolul la care ați ajuns să fiți așa dotat?