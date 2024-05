Preşedintele Klaus Iohannis a vizitat astăzi Parcul Naţional „Piatra Craiului”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Biodiversităţii şi în marja Zilei Europene a Parcurilor Naţionale, marcată pe 24 mai.

În cadrul vizitei, preşedintele României a discutat cu autorităţile centrale relevante privind protecţia mediului, conservarea biodiversităţii şi promovarea educaţiei pentru mediu.

De asemenea, după vizită, a răspuns și întrebărilor jurnaliștilor legate de trimiterea de soldați români în Ucraina sau de riscul extinderii războiului de lângă noi.

„Nu există nicio ameninţare directă, dar sigur militarii întotdeauna se pregătesc pentru toate situaţiile posibile. Din toate informaţiile pe care le am eu, pot să vă spun că România este o ţară sigură. Românii nu trebuie să se teamă, dar, sigur, trebuie să fim întotdeauna pregătiţi pentru evenimente neaşteptate. Nu este cazul să intrăm în panică sau să credem că România este cumva ameninţată. România beneficiază astăzi, prin faptul că este în NATO, de cele mai importante garanţii de securitate pe care le-am avut vreodată de când existăm şi în acest sens trebuie să conştientizăm valoarea apartenenţei noastre la NATO, la Uniunea Europeană şi aşa mai departe. Este foarte, foarte important să înţelegem că nu suntem singuri, suntem împreună cu aliaţii şi facem faţă oricărei situaţii foarte bine. Nu am niciun semnal şi nicio indicaţie că ar exista vreun pericol de atentate sau alte evenimente nedorite pe care le-aţi menţionat”, a declarat şeful statului.

Referitor la varianta ca România să cedeze un sistem Patriot Ucrainei, că este o chestiune care trebuie discutată cu specialiştii din armată, apoi în CSAT, menţionând că el nu acceptă, sub nicio formă, ca România să rămână fără apărare antirachetă şi antiaeriană.

„Nu comentez această chestiune şi nu cred că are ce căuta în spaţiul public general. Este o chestiune care trebuie discutată cu specialiştii din armată, care, în final, trebuie decisă în CSAT şi comunicat rezultatul. Nu cred că o dezbatere publică largă este de dorit pe o astfel de speţă foarte specializată şi care, sigur, trebuie dusă într-o zonă unde, din păcate, avem un conflict armat”, a afirmat Iohannis, chestionat în legătură cu varianta cedării unei baterii Patriot către Ucraina.

Președintele a ținut să precizeze răspicat:

„România nu va trimite combatanţi în Ucraina, este simplă discuţia şi cred că cu asta s-a şi terminat”, a precizat şeful statului.

Întrebat despre cheltuielile pentru înzestrarea armatei, preşedintele a susținut:

„Lucrurile s-au complicat din două motive: unu, pentru că toată lumea vrea să cumpere armament în ziua de astăzi şi nu mai este atât de uşor de făcut o achiziţie. Doi: inflaţia pe care am avut-o a stricat un pic socoteala şi în această zonă. Dar, în bună măsură, deja s-a corectat această cheltuială, fiindcă la Apărare s-au cheltuit foarte mulţi bani chiar la începutul acestui an pentru chestiuni care au fost planificate a fi achiziţionate în anul trecut. Din păcate, nu avem bugetare multianuală, chit că se discută de decenii despre aşa ceva. Poate odată o să avem, fiindcă nu poţi să planifici achiziţii militare cu bugete anuale decât cu mare dificultate. Nu produce nimeni armamente sofisticate de pe o zi pe alta şi nu le are nimeni pe stoc, ele trebuie comandate, produse, livrate, plătite, chestiune care de multe ori se derulează peste mai mulţi ani”, a afirmat Klaus Iohannis.

Şeful statului spune că această chestiune a achiziţiilor publice în zona înzestrării armatei a fost discutată şi „la alt nivel”.

„Eu cred că România face foarte bine ceea ce face în zona înzestrării, dar regulile de achiziţii publice de multe ori întind procesul, artificial, foarte mult. Şi, da, este o chestiune care s-a discutat şi la alt nivel, că poate e nevoie chiar în Uniunea Europeană să îmbunătăţim regulile de achiziţii publice pentru a accelera exact în această zonă”, a adăugat preşedintele.

Iată declaratiile sale: