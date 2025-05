Silviu Predoiu, la vot: este târziu pentru o reformă

Pentru „schimbare” și „nu pentru reformă”. Așa a votat Silviu Predoiu, candidatul Partidului Liga Acțiunii Naționale (PLAN) la prezidențiale.

„Am votat pentru schimbare, nu pentru reformă, pentru că mi se pare că este târziu pentru o reformă, nu pentru demolare, pentru că mi se pare că nu este cazul de a ne arunca la marginea Europei. Am votat pentru o România respectată, realizată, recunoscută. Am votat pentru o Românie care atunci când primești programul Visa Waiver îl primește pentru că merită, nu pentru că îl cerșește. O România care când dă ceva, dă pentru că știe că trebuie să dea, nu pentru că i se spune să dea. Am votat pentru o România schimbată în bine, a bunăstării, a siguranței. Am votat pentru competență, caracter, curaj”, a spus Predoiu, la ieșirea de la urne.