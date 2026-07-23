Sindicatele din educație refuză discuțiile cu Guvernul pe legea salarizării: „Educația cere respect”

Cele trei mari federații sindicale din educație au anunțat joi, 23 iulie, că nu vor participa la discuțiile de la Ministerul Muncii privind legea salarizării. Sindicaliștii spun că întâlnirea nu ar aduce soluții reale și ar fi folosită doar pentru imaginea publică a guvernanților.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” susțin că au transmis deja un punct de vedere comun în discuțiile anterioare.

Cele trei organizații reprezintă peste 300.000 de angajați din învățământul preuniversitar și universitar.

„Nu vom gira cu prezenţa noastră un simplu exerciţiu de imagine. Cele trei federaţii şi-au transmis deja punctul de vedere comun, fundamentat şi detaliat, în cadrul discuţiilor anterioare. Nu putem valida soluţii conjuncturale sau ajustări minimale care nu răspund în mod real problemelor semnalate. În contextul în care Guvernul şi ministrul Muncii ne-au transmis deja, sec şi cinic, că „mai mult de atât nu se poate”, participarea noastră la întâlnirea de astăzi ar fi complet inutilă, servind strict intereselor de imagine publică ale guvernanţilor”, au transmis sindicaliștii.

Critici la adresa proiectului de lege

Reprezentanții federațiilor spun că actualul proiect de lege nu respectă angajamentele luate după greva generală din 2023. Ei susțin că Executivul încalcă actele normative adoptate la acel moment și acuză Guvernul că tratează educația ca pe un domeniu secundar.

„Ceea ce face Guvernul astăzi nu este doar o încălcare a legii, ci o abandonare directă a întregului sistem educaţional, dovedind încă o dată că pentru actualul Executiv educaţia nu reprezintă o prioritate”, au mai transmis reprezentanții profesorilor.

Sindicaliștii spun că nu pot participa la consultări despre care consideră că nu au miză reală. Aceștia afirmă că nu vor sta „la masa unor negocieri false, menite doar să bifeze o acţiune pe agenda publică a Ministerului”.

Federațiile cer parlamentarilor să respingă actualul proiect sau să susțină o lege care să poziționeze corect angajații din educație în grila de salarizare.

„Mimarea consultării publice nu va diminua revolta legitimă a colegilor şi nu poate substitui responsabilitatea reală pe care autorităţile trebuie să o manifeste faţă de educaţie. Amintim poziţia fermă a celor trei federaţii din învăţământ şi anume aceea că parlamentarii României trebuie să opteze între două variante: să refuze iniţierea acestui pseudo-proiect al legii salarizării sau să promoveze o lege sănătoasă, în care salariaţii din învăţământ să fie poziţionaţi conform importanţei muncii depuse, aşa cum a fost proiectul lucrat la Ministerul Muncii împreună cu reprezentanţii Băncii Mondiale în anul 2024. Educaţia cere respect!”, au conchis federațiile.

Consultările de la Ministerul Muncii vin după discuțiile de miercuri cu sindicaliștii din sănătate. Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” au participat, însă Sanitas a refuzat întâlnirea.

Sanitas este organizația care a obținut în instanță suspendarea procedurilor legate de legea salarizării.

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