Siria. Între trecut și dezastru

În memoriile Angelei Merkel, cu privire la Siria găsim o mică parte din ecuația complicată a Orientului Mijlociu. Se observă că liderii occidentali nu au timpul necesar pentru a înțelege cum funcționează zona aceasta și acționează discreționar cu gândul prins între interesele naționale și cele unionale. Există multe evenimente analizate de cancelarul german prin prisma observatorului, de parcă rolul acesteia a fost doar să observe și nu să acționeze.

Scurt istoric:

La începutul secolului XX, Orientul Mijlociu rămăsese singura zonă pe care europenii nu-l luaseră cu asalt. La sfârșitul Marelui Război, Marea Britanie era mândră de faptul că-l atacaseră. În Europa se subînțelegea că într-o zi, una sau mai multe dintre puterile europene și-l vor împărți.

La începutul primul război mondial, zona siriană se găsea integrată în Imperiul Otoman. Aceasta a făcut parte din Acordul Sykes – Picot, cu acceptul Imperiului Țarist de împărțire a zonelor de influență. A fost împărțită de occidentali, oferită monedă de schimb, considerată de francezi drept spațiul lor vital în zonă, considerată de englezi ca un teritoriu strategic privind conexiunile lor în zonă. Toate acestea au dus la o împărțire a zonelor din Imperiul Otoman care nu oferă liniște nici azi. Multe state au fost creionate de occidentali pe ruinele fostului Imperiu Otoman. Acestea s-au bucurat de o relativă liniște perioade și perioade. Desființarea Califatului și folosirea islamismului de către liderii autoritari au fragmentat și mai mult strategiile de dezvoltare ale propriilor societăți cu reverberații până în ziua de azi.

Faisal, prințul de la Mecca care se luptase în Palestina și Siria, era cel care administra orașul Damasc. În 1919 era mai mult la Paris pentru negocieri privind Siria. În Siria, se adunaseră din multe părți ale Imperiului Otoman personalități nemulțumite de conducerea turcă a guvernului. Faisal a convocat un Congres Sirian în 1919 cu dorința de a prezenta drepturile sirienilor pe baza principiilor wilsoniene la Conferința de Pace. Familiile conducătoare tradiționale rămăseseră loiale Constantinopolului și evident împotriva lui Faisal. Congresul General Sirian întrunit în 1919 s-a pronunțat pentru o Sirie Mare, independentă. Acea Sirie pe care o doreau includea ceea ce azi avem Siria, Liban, Israel și Iordania. La Tratatele de Pace, cu acordul lui Clemenceau s-a optat pentru o Sirie ”independentă” asupra căreia Franța să exercite un mandat flexibil. Franța nu ar fi vrut ca Faisal să conducă Siria știind că opțiunea acestuia era pro britanică și cu atât mai puțin să rămână la Damasc ca monarh. Planul nu a reușit! După înlăturarea lui Clemenceau, guvernul francez nu a mai privit perspectiva ”tigrului” ca fiind de interes pentru Franța.

Naționaliștii arabi sirieni nu au vrut să țină cont de discuțiile de la Paris și s-au poziționat împotriva Franței și Marii Britanii, chiar dacă ar fi nevoie să ajungă la război. Faisal a înființat un partid politic, Partidul Național care oficial declara că se luptă pentru independența Siriei dar în privat nu se împotrivea pentru un acord cu Franța, în termenii Parisului.

Următorul Congres Sirian a avut loc în 1920. Rezoluția prevedea o Siria independentă care includea Libanul și Palestina sub conducerea lui Faisal ca monarh constituțional. Tot în acea perioada un grup de mesopotamieni se pronunțau pentru independența provinciilor Basra și Bagdad sub conducerea fratelui lui Faisal, Abdullah. Lordul Curzon considera că lucrurile se întâmplă din cauza francezilor pe care le-au scăpat de sub control.

Faisal, numit monarh de un Congres pe care nu-l putea controla, le-a permis susținătorilor să întreprindă atacuri împotriva francezilor și creștinilor dar și mai mult, a ajutat Turcia kemalistă care a reușit să-i înfrângă pe francezi în Cilicia. Au blocat calea ferată pentru francezi pentru a le tăia comunicarea cu zona Alep. Pentru britanici, eșecul Franței în zonă nu era unul care să-i deranjeze foarte tare. Franța, în acest context a încercat să blocheze alianța cu Turcia lui Mustafa Kemal. Cu un acord cu Mustafa Kemal, armata franceză (senegalezi) au reușit să ocupe Damascul și l-au trimis în exil pe Faisal.

