Claudiu Sandu a publicat marți un mesaj pe Facebook, în care leagă decizia CJUE de modul în care au fost gestionate mai multe dosare penale în România. El spune că hotărârea Curții este „o adevărată lecție de drept” și critică modul în care au fost redeschise cauze deja închise definitiv.

„Lăsând la o parte limbajul puțin mai dur folosit de Curte, faptul că am încălcat niște principii de drept și, în acest fel, am făcut scăpați sute sau mii de infractori arată halul de degradare a școlii românești de drept dar și degradarea accelerată a conștiinței magistraturii din România”, a scris procurorul CSM.

În opinia sa, problema nu ține doar de erori juridice, ci și de felul în care sistemul a ajuns să funcționeze.

„Simplul fapt că am ales să rejudecăm cauze definitive în căi extraordinare de atac și să schimbăm radical soluția arată atât necunoaștere cât și rea credință”, a mai spus Sandu.

„O țară într-un paradis al infractorilor”

Procurorul CSM atrage atenția că riscul de impunitate, menționat de CJUE, poate avea efecte grave asupra statului de drept.

„Pâna la urmă, acel risc general de impunitate de care vorbește CJUE este cel mai periculos pentru un stat de drept, pentru o democrație, pentru că transformă o țara într-un paradis al infractorilor. De aici pana la anarhie mai este doar un pas”, a transmis el.

Sandu susține că mai multe decizii luate de instituții-cheie au contribuit la această situație. El invocă decizii ale CCR și ÎCCJ, anulări de probe, restituiri de dosare și amânări repetate până la prescrierea faptelor.

„În realitate, prin decizii ale CCR, prin decizii ale ÎCCJ, prin anulări de probe, restituiri de dosare, prin uitarea dosarelor în fisete, prin acordarea a zeci și sute de termene până la împlinirea termenului de prescripție, am amplificat sentimentul de impunitate al infractorilor”, a scris procurorul.

Critici și la adresa instituțiilor publice

În aceeași postare, Claudiu Sandu a comentat și informațiile privind o posibilă breșă informatică la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. El spune că astfel de situații arată vulnerabilități mai vechi ale instituțiilor publice.

„Lucrurile nu se fac temeinic în această țară. Nu știu dacă s-au facut vreodată. Totul este penetrat de corupție”, a scris Sandu.

Procurorul susține că legile și contractele publice sunt deseori făcute cu interese personale în minte. În acest context, el afirmă că infrastructura statului a rămas vulnerabilă.

„Nu am motive să cred ca s-a schimbat ceva în bine. Dimpotrivă, ce se întâmplă la ANCPI nu face decât sa confirme bănuiala că nu mai există nici un serviciu public care să nu fie penetrat de corupție”, a mai transmis acesta.

Raportul Comisiei Europene, criticat de procuror

Claudiu Sandu a comentat și raportul Comisiei Europene privind statul de drept în România. El a criticat aprecierea potrivit căreia implementarea legilor justiției ar fi contribuit la îmbunătățirea cadrului legal. Sandu susține că aceste legi au afectat meritocrația, au permis controlul asupra funcțiilor de conducere și au creat probleme în funcționarea instanțelor.

„Este hilar că în prima recomandare Comisia afirma că implementarea legilor justiției a contribuit la îmbunătățirea cadrului legal pentru funcționarea sistemului judiciar și pentru independența acestuia”, a scris el.

Procurorul CSM critică și ridicarea MCV, despre care spune că a transmis greșit ideea că reforma justiției s-a încheiat.

„Au crezut că reforma s-a încheiat si că ne putem descurca singuri. Cred că s-au înșelat”, a conchis Claudiu Sandu.

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