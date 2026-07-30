SMS-urile false despre taxe de parcare fac noi victime. Poliția avertizează: nu accesați linkurile primite

Polițiștii din Tulcea avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online care circulă prin SMS și care folosește în mod ilegal numele unei platforme de plată a parcării. Escrocii le transmit oamenilor că ar avea taxe de parcare restante și îi îndeamnă să achite urgent suma accesând un link inclus în mesaj.



Potrivit autorităților, mesajele sunt concepute astfel încât să pară autentice și creează un sentiment de urgență. Victimele sunt informate despre presupuse restanțe, penalități sau un termen-limită de plată, scopul fiind convingerea acestora să acceseze linkul și să introducă date personale ori bancare pe pagini controlate de infractori.

Polițiștii precizează că metoda urmează același tipar ca alte campanii recente de phishing, în care utilizatorii erau anunțați în mod fals că trebuie să plătească amenzi rutiere sau alte taxe prin intermediul unor linkuri frauduloase.

Autoritățile recomandă cetățenilor să fie atenți la câteva semne care pot indica o tentativă de fraudă:

mesajul insistă asupra urgenței plății;

conține un link prin care este solicitată efectuarea unei plăți;

cere introducerea datelor personale sau bancare;

provine de la un expeditor necunoscut ori de la un număr sau o adresă care nu aparțin companiei sau instituției invocate.

În cazul în care primiți un astfel de SMS, specialiștii recomandă să nu accesați linkul, să nu introduceți date personale sau financiare și să verificați eventualele obligații de plată doar prin aplicațiile sau site-urile oficiale ale furnizorilor de servicii. Mesajele suspecte ar trebui șterse și raportate ca spam.

Dacă datele cardului au fost deja introduse pe o pagină frauduloasă, polițiștii sfătuiesc persoanele afectate să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului și să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliție.

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, în care patru firme ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 12,35 milioane de lei. În dosar au fost sesizate organele de urmărire penală, iar verificările continuă.