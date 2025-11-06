Șoferul Angelinei Jolie, recrutat de armata ucraineană

Vizita Angelinei Jolie a inclus orașele Herson și Nikolaev, aflate aproape de linia frontului cu Rusia. Evenimentul a atras atenția nu doar prin prezența vedetei, ci și printr-un incident neașteptat.

De Bianca Dumbraveanu
Șoferul Angelinei Jolie, recrutat de armata ucraineană

Vizita Angelinei Jolie a inclus orașele Herson și Nikolaev, aflate aproape de linia frontului cu Rusia. Evenimentul a atras atenția nu doar prin prezența vedetei, ci și printr-un incident neașteptat.

Idei principale

Actrița americană Angelina Jolie a făcut marți o vizită neașteptată în Ucraina, alături de organizația umanitară Legacy of War Foundation. Vizita, care a inclus orașele Herson și Nikolaev, aflate aproape de linia frontului cu Rusia, a atras atenția nu doar prin prezența vedetei, ci și printr-un incident neașteptat: mai multe surse susțin că șoferul ei ar fi fost recrutat pe loc de armata ucraineană.

Potrivit unui oficial ucrainean citat Politico.eu, un membru din echipa Angelinei Jolie ar fi avut o confruntare cu militarii la un punct de control. Autoritățile încearcă acum să clarifice ce s-a întâmplat. Oficialul a mai spus că actrița nu ar fi anunțat guvernul ucrainean despre intenția sa de a vizita țara și că ar fi intrat pe jos în Ucraina.

Armata ucraineana: „Informațiile sunt distorsionate”

Forțele Terestre ale Ucrainei au publicat inițial un comunicat în care se menționa că persoana implicată ar fi fost șoferul actriței, care ar fi fost chemat la reînnoirea pregătirii militare. Comunicatul a fost ulterior șters, iar armata a transmis că „informațiile care circulă în presă sunt distorsionate, o investigație este în curs și toate circumstanțele vor fi clarificate”.

Biroul regional de recrutare militară din Nikolaev a confirmat pentru sursa citată că șoferul actriței este rezervist și a primit ordin să participe la instruire militară. Nu este clar dacă acesta a fost trimis imediat la pregătire sau dacă va trebui să se prezinte ulterior.

A doua vizită în Ucraina de la începutul războiului

Aceasta este a doua vizită a Angelinei Jolie în Ucraina de la invazia rusă din 2022. Prima dată, actrița a mers în orașul Liov, unde s-a întâlnit cu refugiați și voluntari. Vizita de acum a avut loc în zone aflate mai aproape de linia frontului, ceea ce a amplificat interesul public și mediatic.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro