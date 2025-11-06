Șoferul Angelinei Jolie, recrutat de armata ucraineană

Potrivit unui oficial ucrainean citat Politico.eu, un membru din echipa Angelinei Jolie ar fi avut o confruntare cu militarii la un punct de control. Autoritățile încearcă acum să clarifice ce s-a întâmplat. Oficialul a mai spus că actrița nu ar fi anunțat guvernul ucrainean despre intenția sa de a vizita țara și că ar fi intrat pe jos în Ucraina.

Armata ucraineana: „Informațiile sunt distorsionate”

Forțele Terestre ale Ucrainei au publicat inițial un comunicat în care se menționa că persoana implicată ar fi fost șoferul actriței, care ar fi fost chemat la reînnoirea pregătirii militare. Comunicatul a fost ulterior șters, iar armata a transmis că „informațiile care circulă în presă sunt distorsionate, o investigație este în curs și toate circumstanțele vor fi clarificate”.

Biroul regional de recrutare militară din Nikolaev a confirmat pentru sursa citată că șoferul actriței este rezervist și a primit ordin să participe la instruire militară. Nu este clar dacă acesta a fost trimis imediat la pregătire sau dacă va trebui să se prezinte ulterior.

A doua vizită în Ucraina de la începutul războiului

Aceasta este a doua vizită a Angelinei Jolie în Ucraina de la invazia rusă din 2022. Prima dată, actrița a mers în orașul Liov, unde s-a întâlnit cu refugiați și voluntari. Vizita de acum a avut loc în zone aflate mai aproape de linia frontului, ceea ce a amplificat interesul public și mediatic.