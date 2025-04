Solistă de muzică populară atacată de șacali

O întâmplare care se putea termina într-un mod nefast scoate la iveală o problemă extem de serioasă. Animalele sălbatice, în special șacalii, coboară frecvent în sate, în căutare de hrană.

Zona cimitirului Comanda, județul Mehedinți, este expusă unui astfel de pericol.

Solista de muzică populară Daniela Ploia a tras o sperietură soră cu moartea.

Vrând să aprindă o lumânare la mormântul tatălui său, care a decedat acum un an, artista s-a trezit înconjurată de șacali, potrivit .

„M-am trezit cu șacalii urlând. Noroc cu un cioban!”, a mărturia artista.

Vizibil afectată, Daniela Ploia a vorbit despre momentele de panică prin care a trecut

„La noi în România e jale, mai nou e plin de șacali. Eram la mormântul lui tata și am tras o sperietură de moarte când m-am trezit cu șacalii urlând. Noroc cu un cioban, altfel cred că o pățeam rău.”

Artista este în același timp șocată pentru că autorităților nu mișcă un deget

”Dar lipsa de hrană, habitatul lor distrus, îi face să vină și în sat. Nici vorbă se facă ceva cu șacalii autoritățile”, mai spune Daniela Ploia.

Aflată în doliu de un an, după moartea tatălui, artista nu a mai putut urca pe scenă luni de zile.

Ea recunoaște că e în depresie și că vindecarea e foarte dificilă.

„Nu sunt ceea par pe Facebook. Pe rețelele de socializare, mă afișez ca și cum am mers mai departe, ca să nu se vadă cât de mult sufăr. Am fost cumva pusă la zid că duc la extreme suferința după tata și da, am pierdut mai multe evenimente, pentru că lumea deja știe că sunt în depresie. Nu mai sunt, dar șocul cu tata nu se poate vindeca!”, a mărturisit artista.