Formațiunea AUR condusă de George Simion ar obține 38% din voturile românilor, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Este rezultatul celui mai nou barometru al INSCOP Research.

PSD se află mult în urma AUR și ar obține doar jumătate din voturile formațiunii conduse de George Simion (19,5%). În intenția de vot a românilor urmează PNL (14,6%), USR (12,3%) și UDMR (4,8%).

Singurele formațiuni care au înregistrat o creștere față de sondajul anterior, din octombrie 2025, sunt PSD (1,9%) și USR (0,8%).

Barometrul a fost realizat de INSCOP Research, la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Sondajul s-a concentrat pe două întrebări – direcția țării și intenția de vot pentru partidele politice. A fost aplicat pe un eșantion de 3.000 de respondenți. Barometrul a fost realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie.