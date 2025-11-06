SONDAJ AUR a început să scadă, dar tot rămâne cât toată coaliția la un loc

Formațiunea AUR, condusă de George Simion, înregistrează o scădere în intenția de vot a românilor.

De Florin Toader
Pentru prima oară după alegerile prezidențiale din mai 2025 partidul condus de George Simion coboară sub 40% ca intenție de vot, arată BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research.

Formațiunea AUR condusă de George Simion ar obține 38% din voturile românilor, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Este rezultatul celui mai nou barometru al INSCOP Research.

PSD se află mult în urma AUR și ar obține doar jumătate din voturile formațiunii conduse de George Simion (19,5%). În intenția de vot a românilor urmează PNL (14,6%), USR (12,3%) și UDMR (4,8%).

 

Singurele formațiuni care au înregistrat o creștere față de sondajul anterior, din octombrie 2025, sunt PSD (1,9%) și USR (0,8%).

Barometrul a fost realizat de INSCOP Research, la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Sondajul s-a concentrat pe două întrebări – direcția țării și intenția de vot pentru partidele politice. A fost aplicat pe un eșantion de 3.000 de respondenți. Barometrul a fost realizat în perioada  25 octombrie – 2 noiembrie.

20 comentarii

  1. tactica sa afirme un procent incredibil de 40% ca sa genereze psihoza ca ”scade” in sondaje…daca au reusit 20% este greu sa credem ca au si-au dublat numarul de simpatizanti…dar un 30, 35 sau media 32,5% este mai aproape de realitate…deci daca prezinta 38% vor mai avea doua, trei sondaje pana vor prezenta realiate de peste 30%

