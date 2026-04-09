SONDAJ Românii vor anticipate

Conform postării făcute de Mirel Palada pe Facebook, „sentimentul social general operaționalizat prin întrebarea „direcția lucrurilor”, rămâne în continuare unul puternic negativ”.

73% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 19% consideră că direcția actuală este una bună.

„Avem de-a face cu un nivel apropiat de minimele istorice din alte crize sociale, politice și economice anterioare”, crede Palada.

Reamintim că Mirel Palada a fost purtător de cuvânt al Guvernului Ponta. Totodată, acesta are o condamnare penală de 6 luni de închisoare cu amânare a executării pedepsei, conform Digi24, pentru că l-a lovit în 2017 pe parlamentarul USR Mihai Goțiu. Incidentul a avut loc în pauza unei emisiuni de la B1TV.

Sociopol a măsurat și dorința românilor pentru alegeri anticipate. „Două treimi din trei sunt de acord (65%), doar o treime este împotrivă (36%)”, susține Mirel Palada.