SONDAJ Românii vor anticipate

Conform postării făcute de Mirel Palada pe Facebook, „sentimentul social general operaționalizat prin întrebarea „direcția lucrurilor”, rămâne în continuare unul puternic negativ”.
73% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 19% consideră că direcția actuală este una bună.
„Avem de-a face cu un nivel apropiat de minimele istorice din alte crize sociale, politice și economice anterioare”, crede Palada.
Reamintim că Mirel Palada a fost purtător de cuvânt al Guvernului Ponta. Totodată, acesta are o condamnare penală de 6 luni de închisoare cu amânare a executării pedepsei, conform Digi24, pentru că l-a lovit în 2017 pe parlamentarul USR Mihai Goțiu. Incidentul a avut loc în pauza unei emisiuni de la B1TV.
Sociopol a măsurat și dorința românilor pentru alegeri anticipate. „Două treimi din trei sunt de acord (65%), doar o treime este împotrivă (36%)”, susține Mirel Palada.
Metodologie
Sondajul Sociopol a fost realizat în perioada 26 martie – 4 aprilie. Pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.008 persoane. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI). Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de ±3,2%.
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9 comentarii
CIOCUL MIC, MIC de tot !…la Securiștii nostalgici octogenari!.
Vraja marii! Romanii nu știu ce vor precum socialistii francezi! Din moment ce l-au ridicat în slăvi pe „Il Luce” ( de am aruncat tv-ul pe geam) fara ca acesta să aducă vreun titlu pentru România sau echipele românești, despre ce turma vorbim?
Da , 99% dintre romănii responsabili , sănătoși la minte , vor anticiparte . Mai puțin 99% dintre parlamentari care nu se vor duși de la ciolan ( măcelărie ) . La fel și 99% dintre membrii Guvernului cu șăful în cap . De listă . Nu vor . Tot din cauză de măcelărie .
si eu vreau ! SI LE VREAU SI PE URMATOARELE DUPA ASTEA !
si mai vreau inca 100 dupa !… … … dar tot degeaba, ii votam pe aceiasi. urla mai tare azi unii (pe care i-am uitat CAT DE GRI pot fi !), sunt mai „ponositi” altii, ii dam jos, apoi maine ii votam iar (ca am uitat CAT DE GRI pot fi !).
Romanii vor bulibaseala.
Nu le ajunge aceea de pana aacum, care dureaza de 36 de ani. Mai vor inca 1-2 ani ptr alegerile anticipate, ca sa ne trezim pe cap cu alte catastrofe si mai mari decat astia.
Bulibaseala-specialitate rromaneasca.
Alegeri anticipate este imperios necesar,dar nu numai la parlamentare , obligatoriu și la președinție ,când 78 % din cetățeni consideră ,că țara merge într-o direcție greșită,nu mai poți ignora un așa crunt adevăr
casa de sondaje Sociopat,sustine ,au contraire,ca romanii nu-si doresc anticipate!Alte cheltuieli inutile pentru aceiasi lautari in parlament
In Iepoca de aur Capitalista post ’89, romanii n-au excelat niciodata la inteligentza. Aia ne mai lipseste acum, in perioada asta de biulibaseala si incertitudine maxima: alta para-bulibaseala si instabilitate, ca sa alegem cine stie ce sch arla tan de tipul Simion-CG si sa ne mai skremem inca doi ani pana se inteleg aia sa faca guvernul si sa-si imparta ciolanele.
Dar cum ovinele pot fi duse de bas cu un pai, nici nu ma mir ca ar fi dornice si de alegeri anticipate.
Anticipate si inlocuiti toti cu persoane care intradevar isi iubesc tara si poporul lor !