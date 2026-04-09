SONDAJ. USR a crescut la 18%, la egalitate cu PSD. AUR – 36%

„Continuăm prezentarea celor mai importante rezultate din sondajul Sociopol recent încheiat la începutul lunii aprilie 2026.

VOT POLITIC

% din votanți (cei care ar merge la vot și au opțiune explicită de vot)

AUR rămâne în continuare pe primul loc, ușor sub 40%, cu 36%.

Pe locul doi, la egalitate, două partide din alianța de guvernare, ambele la 18%: PSD și USR.

Pe locul patru, celălalt partid din alianța de guvernare, PNL, ușor sub aliații PSD și USR, cu 16%.

UDMR-ul se află, că de obicei, în zona lui 5% (4%).

Celelalte partide prezintă scoruri reziduale de maxim 2%.

ÎNCREDERE ÎN POLITICIENI

Pe locul întâi, cel mai popular lider politic al momentului, președintele AUR, George Simion, se află aproximativ la 30% (29%).

De remarcat, pe locul doi, Diana Șoșoacă, președintele SOS România, cu aprox. 20% (21%).

La un nivel asemănător, tot aprox. 20% (19%), Președintele României, Nicușor Dan.

Pe următorul loc, tot aproape 20% (18%), se află la egalitate doi lideri PSD: președintele PSD Sorin Grindeanu și vice-președintele PSD Lia Olguța Vasilescu.

Imediat sub ei, se află Premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, cu 17%.

Urmează un hiatus semnificativ în care o seamă de personaje publice sunt în jur de 10%.

Pe primul loc în acest al treilea eșalon se află Primarul PNL al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, cu 13%.

Urmează, cu 10%, ministrul și liderul politic PNL, Cătălin Predoiu.

Urmează o serie de lideri politici cu încrederea ușor sub 10%:

• Vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu: 9%

• Președintele USR, Dominic Fritz: 9%

• Vicepreședintele PSD, Daniel Băluță: 8%

• Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu: 8%

• Președintele POT, Ana Maria Gavrilă: 8%

Urmează vice-președintele USR, Cătălin Drulă, cu 7%.

Ierarhia se încheie cu doi lideri cu nivel de încredere foarte scăzut, de doar 3%:

• Secretarul general PSD, Claudiu Manda

• Vicepreședintele și europarlamentarul PNL Dan Motreanu

METODOLOGIE

Sondajul Sociopol a fost realizat în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.008 persoane. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI). Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de ±3,2%”, a transmis, joi seara, Mirel Palada, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.