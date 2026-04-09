SONDAJ. USR a crescut la 18%, la egalitate cu PSD. AUR – 36%

„Continuăm prezentarea celor mai importante rezultate din sondajul Sociopol recent încheiat la începutul lunii aprilie 2026.
VOT POLITIC
% din votanți (cei care ar merge la vot și au opțiune explicită de vot)
AUR rămâne în continuare pe primul loc, ușor sub 40%, cu 36%.
Pe locul doi, la egalitate, două partide din alianța de guvernare, ambele la 18%: PSD și USR.
Pe locul patru, celălalt partid din alianța de guvernare, PNL, ușor sub aliații PSD și USR, cu 16%.
UDMR-ul se află, că de obicei, în zona lui 5% (4%).
Celelalte partide prezintă scoruri reziduale de maxim 2%.
ÎNCREDERE ÎN POLITICIENI
Pe locul întâi, cel mai popular lider politic al momentului, președintele AUR, George Simion, se află aproximativ la 30% (29%).
De remarcat, pe locul doi, Diana Șoșoacă, președintele SOS România, cu aprox. 20% (21%).
La un nivel asemănător, tot aprox. 20% (19%), Președintele României, Nicușor Dan.
Pe următorul loc, tot aproape 20% (18%), se află la egalitate doi lideri PSD: președintele PSD Sorin Grindeanu și vice-președintele PSD Lia Olguța Vasilescu.
Imediat sub ei, se află Premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, cu 17%.
Urmează un hiatus semnificativ în care o seamă de personaje publice sunt în jur de 10%.
Pe primul loc în acest al treilea eșalon se află Primarul PNL al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, cu 13%.
Urmează, cu 10%, ministrul și liderul politic PNL, Cătălin Predoiu.
Urmează o serie de lideri politici cu încrederea ușor sub 10%:
• Vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu: 9%
• Președintele USR, Dominic Fritz: 9%
• Vicepreședintele PSD, Daniel Băluță: 8%
• Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu: 8%
• Președintele POT, Ana Maria Gavrilă: 8%
Urmează vice-președintele USR, Cătălin Drulă, cu 7%.
Ierarhia se încheie cu doi lideri cu nivel de încredere foarte scăzut, de doar 3%:
• Secretarul general PSD, Claudiu Manda
• Vicepreședintele și europarlamentarul PNL Dan Motreanu
METODOLOGIE
Sondajul Sociopol a fost realizat în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.008 persoane. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI). Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de ±3,2%”, a transmis, joi seara, Mirel Palada, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.
29 comentarii
sunt tot ai lui Basescu, ati uitat ca PM Ciolos a fost desemnat de Basescu pt comisar european si ca USR-ul si Ciolos sunt in ”barca” lui Macron?
Se pregateste preluarea siglei istorice PNL de catre USR. Trotinetistii incearca si ei ce au incercat pedeleii lui Petrov cand au sperat ca-si vor maslui trecutul.
Sondajele astea falsificate au ca scop sa determine cativa tantalai de partide sa puna botul pe anticipate,rah..cu ochi care arunca cu sondaje pe piata se cred extraordinar de destepti
Mă surprinde, de obicei pesedistul Palada lua procente de la PNL și USR și le pasa la PSD!
Ar fi bine să fie așa, poate s-au deșteptat românii tot ascultând imnul și au văzut că USR vrea reducerea cheltuielilor statului, a risipei, a furturilor și un drum spre Europa iar PSD, invers. Iar cei ce au tot votat PSD după principiul „fură ei dar ne dă și nouă” au mai murit, s-au mai împuținat și poate că tineretul iese tot mai mult la vot.
Și când mă gândesc că omniprezenta … Tatoaia vedea USR la 9% !
USR nu are de unde obtine aceste procente. Sondajele nu mai sunt de mult valabile.
Ce vă pregătiți de alegeri anticipate?…
ce au realizat agentii straini de la usere pentru economia si binele rromaniei si iobagilor ei? locuri de munca? investitii? … nimic… se lauda cu programe pentru drogati in scoli, reforme in „educatie” sa bage ideologii LGBTQ in timp ce tot mai putini trec bacul.. si peste tot pe unde au ajuns in administratia locala si centrala numai probleme tehnice grave au generat. mai bine intrebati Sociopolu’ cine a comandat si platit sondajul… si cat de multi dintre sondati au fost luati din mediul urban userist gen Buciuresti, Timisoara
@Nagit.Marș la Moscova ,scârnăvii suveraniste!!!
Ma bucur sa aud asta 😁
Nu inteleg rezultatul cu USR-ul. Indiferent unde te duci, auzi injuraturi la adresa USR-ului, si sunt acuzati ca sunt iubitori de LGBT. Nu vor creste procentual niciodata.
Nu prea se potriveste. Sosoaca 20% incredere, dar partidul ei 1%. Cat de prosti ne crezi, d-le Palada? Minte-ne mai credibil!
Groapa#maiDANeză a lui Bolouatu :„Femeia le aruncă o bucată tare de pâine. Se iscă o bătălie înfricoşătoare. Trupurile animalelor se încordară, ochii lor galbeni sclipeau, se sfâşiară urlând, îşi apucară beregăţile, căzură unul peste altul şi căutară zadarnic. Oamenii râdeau, asmuţindu-i cu alte bucăţi pe care le zvârleau din ce în ce mai departe./ Sociocot aruncă „pișcot . Se aud #maiDANezii în Giurgiu . #maiDANezul moare de drum lung și Sociocot de grija lui etc.
„SONDAJ: USR a crescut la 18%, la egalitate cu PSD”…
Da, ca partidu’ $$oroșizd din Ungaria, ce va pierde alegerile în ciuda miliardelor de $$ băgate de $$oroș, pe ascuns, în procesul „electoral”…
Sau ca Făt-Frumos din poveste…
Că Făt-Urît Mukușoru din emisia Realității stopată dă CeNeAua ‘lii, cu Prima Konkubină uot Va$$lui, nu se poate lăuda că a crescut! …tot pitic rămîne, și „la propriu”, și „la figurat”…
Mădălina ce ai fumat? Ar trebui sa fii mai atentă este totuși săptămână mare!
AUR degeaba are intentie buna in sondaje daca nu se confirma la vot.
PSD e pe topogan de mult timp! Acum s-a spart buboiu. Șmecherii din vârf vor sa frâneze căderea și ies de la guvernare. Mortul de la groapa nu se mai întoarce. Acesta e rezultatul politicii de jaf national. Eu nu am văzut un psdist sărac. Toți s-au asigurat pentru 1000 de animal la cât au furat. Asta că fura dar mai da și la săraci e praf in ochii proștilor.
Șansa mielului de Paști, bănuiesc…
Minciuni pe fața…usr are maxim 5%…restul pompe sekuriste…
Marș la Moscova scârnăvii suveraniste!!!
Marș la Moscova scârnăvii suveraniste!
Corect.Maidanezii antieuropeni nu înțeleg așa ceva.Mintea lor este in stomac și în rect.Ce-i in gușă e și în căpușă!
Auzi la ăla antioccidental, băh Occidentul ăla care a orbit mintiile multor naivi,a apus demult,ce este acum ,este un soi de colhoz ,un globalismul atroce ,mai rău că bolșevici
AUR se menține pe primul loc în intenția de vot,in timp ce liderul sau „suveranist” George Simion este în fruntea clasamentului încrederii în politicieni !. Să MOARA de OFTICA toți „maidanezii” din USR # Rezist !.
USR e o șansă pentru Romania.Dar totuși mă îngrijorează acești 38% de cetățeni EDITAT de cea mai mizerabilă propagandă antioccidentala.
Degeaba se dau de ceasul morții,excrementele înapoierii și prostiei (sugeranistii,soberanisti împuțiți)nu vor putea influența foaia de parcurs pro europeană.Am văzut asta pe 18 mai,a.t.
Inca asa minciuni nu am mai pomenit. De unde are usr peste 5 % ?
PSD va depăși 25% daca NU se compromit cu „maidanezii” USR la guvernare!.
USR va depasi 25% daca nu se compromit cu PSD la guvernare
Eu cred în nici un chip ,că acest ong antiromânesc și toxic usr,are 18% ,maxim dacă face 3% asta dacă nu intervin pădurile să-i ajute ,sau ambasada Franței