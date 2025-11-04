Grindeanu, aluzie la orgoliul lui Bolojan privind pensiile speciale. Nu cad la pace

Grindeanu spune că doar dacă aceste orgolii vor fi lăsate în spate, vor fi șanse să se rezolve situația din Justiție.

Din perspectiva PSD, după decizia CCR, cea mai bună cale ar fi construirea unei noi legi care să reglementeze veniturile magistraților, dar și vârsta lor de pensionare. Ideea aceasta însă se opune aparentei voințe a lui Bolojan, de a trece legea în forma actuală, fără schimbări de substanță.

„Avem o decizie a CCR dată acum 2 săptămâni care nu a fost motivată. PSD spune că pierdem vremea și trebuie să facem altă lege. Avem un termen limită, iar dacă nu avem legea pierdem 230 de milioane de euro. Când am venit cu această propunere…i-am întrebat pe cei din justiție: ați fi dispuși să dialogăm cu voi, cu Guvernul? Am mers în coaliție să spun asta, însă coaliția a decis să nu negocieze. Și eu am cam făcut în toate felurile. Nu poți să ieși la pensie la 48-49 de ani… Acest blocaj a dus la legea pe care o avem acum în vigoare. Lumea e disposă să dialogheze. Îmi doresc o nouă lege, să nu pierdem acești bani.

E de trei ori suma pe care statul o ia la CASS-ul pentru mame. Am zis: hai să lăsăm la o parte cu mamele, cu personalul monahal… Se apropie termenul și n-avem o lege.

Șansele să se rezolve: dacă se lasă la o parte orgoliile, există șansele. Șanse mai mari de 5 din 10”, a spus Grindeanu, la Antena 3 CNN.