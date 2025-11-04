Grindeanu, aluzie la orgoliul lui Bolojan privind pensiile speciale. Nu cad la pace

Sorin Grindeanu spune că în Guvern sunt orgolii pe tema reformei din Justiție și lasă de înțeles că un astfel de orgoliu ar aparține lui Ilie Bolojan.

De Madalina Bahrim
Grindeanu, aluzie la orgoliul lui Bolojan privind pensiile speciale. Nu cad la pace

Sorin Grindeanu spune că în Guvern sunt orgolii pe tema reformei din Justiție și lasă de înțeles că un astfel de orgoliu ar aparține lui Ilie Bolojan.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit, duminică seara, voalat despre niște așa-zise orgolii din Guvern, din cauza cărora reforma pensiilor speciale ar fi acum în blocaj. În mod evident, social-democratul se referă la partenerul de guvernare din tabăra liberală, Ilie Bolojan.

Grindeanu spune că doar dacă aceste orgolii vor fi lăsate în spate, vor fi șanse să se rezolve situația din Justiție.

Din perspectiva PSD, după decizia CCR, cea mai bună cale ar fi construirea unei noi legi care să reglementeze veniturile magistraților, dar și vârsta lor de pensionare. Ideea aceasta însă se opune aparentei voințe a lui Bolojan, de a trece legea în forma actuală, fără schimbări de substanță.

„Avem o decizie a CCR dată acum 2 săptămâni care nu a fost motivată. PSD spune că pierdem vremea și trebuie să facem altă lege. Avem un termen limită, iar dacă nu avem legea pierdem 230 de milioane de euro. Când am venit cu această propunere…i-am întrebat pe cei din justiție: ați fi dispuși să dialogăm cu voi, cu Guvernul? Am mers în coaliție să spun asta, însă coaliția a decis să nu negocieze. Și eu am cam făcut în toate felurile. Nu poți să ieși la pensie la 48-49 de ani… Acest blocaj a dus la legea pe care o avem acum în vigoare. Lumea e disposă să dialogheze. Îmi doresc o nouă lege, să nu pierdem acești bani.

E de trei ori suma pe care statul o ia la CASS-ul pentru mame. Am zis: hai să lăsăm la o parte cu mamele, cu personalul monahal… Se apropie termenul și n-avem o lege.

Șansele să se rezolve: dacă se lasă la o parte orgoliile, există șansele. Șanse mai mari de 5 din 10”, a spus Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro