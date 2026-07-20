Sorin Grindeanu: „Voi continua să lucrez la formarea unei majorităţi care să excludă voturile extremiste”

„În acest moment, nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, care ţine, practic, România ostatică. Mă refer, în mod evident, la Ilie Bolojan, la PNL şi la USR”.

Redactia Cotidianul - redactor
Sorin Grindeanu: „Voi continua să lucrez la formarea unei majorităţi care să excludă voturile extremiste”

Inquam Photos / Tudor Pana

„În acest moment, nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, care ţine, practic, România ostatică. Mă refer, în mod evident, la Ilie Bolojan, la PNL şi la USR”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat luni că lucrează în continuare la găsirea unei majorități care să excludă „voturile extremiste”. Anterior, acesta precizase că în acest moment nu se poate vorbi despre o majoritate parlamentară, ci despre o „minoritate de blocaj”.

„În acest moment, nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, care ţine, practic, România ostatică. Mă refer, în mod evident, la Ilie Bolojan, la PNL şi la USR, care se agaţă în continuare de putere. Eu nu mai am aşteptări de la prim-ministrul demis, am fost deja de acord cu toate variantele, aproape toate variantele pe care le-au vehiculat, inclusiv cu acel acord politic, dacă vă aduceţi aminte.

Aţi mai văzut pe cineva să vină să semnăm un acord? Cum i-aţi văzut dumneavoastră, i-am văzut şi eu. Nu. Prin urmare, eu voi continua să lucrez la formarea unei majorităţi care să excludă, şi vreau să fiu foarte clar, care se excludă voturile extremiste, dar care se oferă soluţie de stabilitate pentru România”, a declarat Sorin Grindeanu.

„România e blocată fiindcă stă un om acolo”

Acesta a mai adăugat că este nevoie ca un guvern cu puteri depline să fie instalat cât mai repede, în condițiile în care actualul executiv are puteri limitate.

„Se întâmplă câte o şedinţă de guvern pe săptămână în care aproabă steme la localităţi, expropieri şi evaluări. În rest, politici publice, conform Constituţiei, nu au voie. Ajungem în blocaje, (..) cele legate de blocarea posturilor în sănătate, anumite măsuri de compensare a creşterii preţurilor la carburanţi”, a precizat liderul PSD.

Totodată, Sorin Grindeanu a declarat că „România e blocată fiindcă stă un om acolo şi ţine de fotoliul respectiv, indiferent de consecinţe”.

Despre PNRR, acesta a precizat că nu e responsabilitatea Parlamentului, ci a Guvernului.

„Guvernul a semnat în 2021 sau 2020 acest acord cu Comisia Europeană, nu preşedinţii Parlamentului de atunci. Şi atunci, fiind un guvern demis, s-a pasat responsabilitatea, ca ei să rămână acolo lipiţi de funcţii, la Parlament”, a declarat Sorin Grindeanu.

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5 comentarii

  1. Deci partidul care pana deunazi era antieuropean, nefrecventabil, de extractie sovietica, lupta acum, dupa emancipare, cu extremismul! D- ale istoriei

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  3. ps Grindeanu, precum se vede, vrea sa-i dea pe români afara din tara, ca sa scape de voturile lor, „extremiste”. Cine l-a adus si pe asta la cârma unui partid, urcându-ise la cap cu pretentiile de-a
    cârmui o tara?! Când PSD a jefuit România! ia sa-i vedem pe miliardarii lui „elefanti”!

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  4. Daa?! si cum „lucreaza”? mâncând?! Nu se vede pe el, ca-i extremist în kilograme si la minte?!

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  5. Pai, cand ai dat jos guvernul n-ai avut o majoritate ? Unde a disparut aia ? Sa faci un guvern ai nevoie de o majoritate pro-occidentala, sa-l dai jos merge si una pro-moscovita. Misto=Cool, tradarea de patrie nu se mai pedepseste ! Cine mai discuta cu un tradator ?

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